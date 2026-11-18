Anthropic: dona do Claude ampliou sua fatia dos gastos com IA registrados nos cartões da Clara no Brasil (Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images/Getty Images)
Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18h30.
Última atualização em 18 de novembro de 2026 às 18h56.
A Anthropic concentrou 56% do gasto com IA observado nos cartões corporativos de clientes brasileiros da Clara em outubro de 2026. A OpenAI perdeu participação, mas o gasto com ela quase triplicou em 12 meses. O levantamento não mede todo o mercado nem o número de usuários.
A Anthropic, dona do Claude, recebeu 56% do gasto com inteligência artificial feito nos cartões corporativos dos clientes brasileiros da Clara em outubro deste ano. Um ano antes, a participação era de 8,2%. No mesmo intervalo, a fatia da OpenAI, criadora do ChatGPT, caiu de 42,8% para 21,1%.
A Clara é uma fintech de gestão de pagamentos para empresas que reúne cartões corporativos, transferências e controle de despesas. Começou a operar em 2021 e está no Brasil, no México e na Colômbia. Como muitos clientes pagam assinaturas de ferramentas de IA com esses cartões, a empresa consegue ver para quais fornecedores o dinheiro vai.
Os dados são do Monitor de IA, levantamento da Clara enviado à EXAME, e mostram uma mudança na distribuição das despesas com IA dentro da base de clientes da fintech. Não representam todo o mercado brasileiro: contratos pagos por fatura, planos gratuitos e modelos contratados por provedores de nuvem ficam fora desse recorte.
A divulgação acontece durante a preparação do IPO da Anthropic, sua oferta pública inicial de ações. No levantamento, a desenvolvedora do Claude ultrapassou a OpenAI em participação no gasto em março de 2026 e, no mês seguinte, em número de empresas pagantes.
Entre os clientes brasileiros da Clara que pagam por alguma ferramenta de IA, 70,9% fizeram pagamentos à Anthropic. A OpenAI aparece nas despesas de 55,4% desse grupo e a Lovable, de 16,4%. As proporções não somam 100%, porque uma mesma empresa pode contratar mais de um fornecedor.
Quando a conta inclui todos os clientes ativos brasileiros da Clara, inclusive os que não pagam por IA, a Anthropic aparece em 25,6% e a OpenAI, em 20%. No setor de tecnologia, 46,2% das empresas observadas fizeram pagamentos à dona do Claude.
A entrada de novos compradores também mudou. Entre janeiro e outubro de 2026, 51,7% das empresas brasileiras da amostra que começaram a pagar por IA no cartão incluíram a Anthropic no primeiro mês. No mesmo intervalo de 2025, eram 5,4%. A presença da OpenAI nesse primeiro mês passou de 61,1% para 30,8%.
A redução da fatia da OpenAI não corresponde a uma queda de seu faturamento observado na amostra. Segundo a Clara, o gasto das empresas brasileiras com a desenvolvedora do ChatGPT quase triplicou em 12 meses. A proporção de clientes ativos que pagam à empresa subiu de 18,1% para 20%.
Entre as companhias que pagam por pelo menos uma das duas fornecedoras, 42,2% têm despesas com ambas. Outros 37,7% pagam apenas à Anthropic e 20,2%, somente à OpenAI. Os percentuais divulgados estão sujeitos a arredondamento.
O gasto médio de um cliente com a Anthropic é o dobro do observado para um cliente da OpenAI, de acordo com o levantamento. O documento não informa os valores médios em reais.
Há também uma diferença de concentração: o 1% de clientes que mais gastam com a Anthropic responde por 25% do valor pago à empresa.
Na OpenAI, esse grupo concentra 48,8%. Os dados não permitem concluir, sozinhos, se a diferença decorre de preços, volume de uso ou combinação de produtos contratados.
Entre as demais ferramentas, o Cursor, editor de código com IA, passou de 18,7% do gasto em outubro de 2025 para 6,8% em outubro de 2026, segundo a Clara.
Na base completa da Clara, que soma Brasil, México e Colômbia, a Anthropic concentrou 57,6% do gasto com IA no cartão corporativo em outubro de 2026, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME.
Em outubro de 2025, a fatia era de 8,9%. A da OpenAI caiu de 46,4% para 19,4% no mesmo período. Na região, a Anthropic ultrapassou a OpenAI no gasto em março e no número de empresas pagantes em maio.
Hoje, 67,5% das empresas latino-americanas que pagam por alguma ferramenta de IA têm despesas com a Anthropic. A OpenAI aparece em 54,9% delas e a Lovable, em 9,3%. Considerando todas as empresas da base, inclusive as que não pagam por IA, a dona do Claude está em 24,7% e a OpenAI, em 20,1%.
Entre as empresas que começaram a pagar por IA de janeiro a outubro de 2026, 53,1% incluíram a Anthropic já no primeiro mês, ante 4,7% no mesmo período de 2025. A OpenAI caiu de 66,1% para 31,6% nesse indicador. Ainda assim, o gasto regional com a criadora do ChatGPT mais que dobrou em 12 meses.
Entre as empresas que pagam por pelo menos uma das duas, 38,8% pagam só a Anthropic, 36,4% pagam as duas e 24,8%, só a OpenAI. Somadas, as duas concentram 77% do gasto com IA da base. Os modelos de pesos abertos, como DeepSeek e Mistral, ficam com menos de 1%, apesar de serem mais baratos. O Cursor, que tinha a segunda maior fatia regional em outubro de 2025 (15,6%), caiu para 6%.
O 1% de clientes que mais gasta com a Anthropic responde por 27,4% do valor pago à empresa na região. Na OpenAI, o grupo equivalente concentra 46,4%.
O Monitor de IA usa transações agregadas e anonimizadas de uma base de mais de 45 mil empresas no Brasil, México e Colômbia. Esse total se refere aos três países, não apenas à amostra brasileira.
Os números medem pagamentos identificados nos cartões, não usuários, licenças ou frequência de uso. O monitor também não consegue separar de forma confiável produtos de IA da Microsoft de outros serviços em determinados registros e só inclui o Google a partir de setembro de 2026.
Por isso, a participação da Anthropic no levantamento deve ser lida como uma fatia das despesas captadas pela Clara, e não como sua participação no conjunto de todos os investimentos em IA das empresas brasileiras.
Não. O percentual se refere ao gasto com IA identificado nos cartões corporativos dos clientes brasileiros da Clara em outubro de 2026. O levantamento não cobre todo o mercado.
Não na amostra descrita pela Clara. O gasto quase triplicou em 12 meses, embora sua participação no total tenha recuado de 42,8% para 21,1%.
Não. Ele identifica empresas com pagamentos a fornecedores de IA. Não mede usuários individuais, licenças ou frequência de uso.
Glossário
Anthropic
Empresa de inteligência artificial responsável pela família de modelos e pelo assistente Claude.
Clara
Plataforma de pagamentos empresariais que oferece cartões corporativos e fez o levantamento citado na matéria.
OpenAI
Empresa de inteligência artificial responsável pelo ChatGPT.
Claude
Assistente de inteligência artificial da Anthropic e nome de sua família de modelos.
ChatGPT
Assistente de inteligência artificial da OpenAI.