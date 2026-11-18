A Anthropic, dona do Claude, recebeu 56% do gasto com inteligência artificial feito nos cartões corporativos dos clientes brasileiros da Clara em outubro deste ano. Um ano antes, a participação era de 8,2%. No mesmo intervalo, a fatia da OpenAI, criadora do ChatGPT, caiu de 42,8% para 21,1%.

A Clara é uma fintech de gestão de pagamentos para empresas que reúne cartões corporativos, transferências e controle de despesas. Começou a operar em 2021 e está no Brasil, no México e na Colômbia. Como muitos clientes pagam assinaturas de ferramentas de IA com esses cartões, a empresa consegue ver para quais fornecedores o dinheiro vai.

Os dados são do Monitor de IA, levantamento da Clara enviado à EXAME, e mostram uma mudança na distribuição das despesas com IA dentro da base de clientes da fintech. Não representam todo o mercado brasileiro: contratos pagos por fatura, planos gratuitos e modelos contratados por provedores de nuvem ficam fora desse recorte.

A divulgação acontece durante a preparação do IPO da Anthropic, sua oferta pública inicial de ações. No levantamento, a desenvolvedora do Claude ultrapassou a OpenAI em participação no gasto em março de 2026 e, no mês seguinte, em número de empresas pagantes.

Sete em cada dez pagantes de IA têm despesa com a Anthropic

Entre os clientes brasileiros da Clara que pagam por alguma ferramenta de IA, 70,9% fizeram pagamentos à Anthropic. A OpenAI aparece nas despesas de 55,4% desse grupo e a Lovable, de 16,4%. As proporções não somam 100%, porque uma mesma empresa pode contratar mais de um fornecedor.

Quando a conta inclui todos os clientes ativos brasileiros da Clara, inclusive os que não pagam por IA, a Anthropic aparece em 25,6% e a OpenAI, em 20%. No setor de tecnologia, 46,2% das empresas observadas fizeram pagamentos à dona do Claude.

A entrada de novos compradores também mudou. Entre janeiro e outubro de 2026, 51,7% das empresas brasileiras da amostra que começaram a pagar por IA no cartão incluíram a Anthropic no primeiro mês. No mesmo intervalo de 2025, eram 5,4%. A presença da OpenAI nesse primeiro mês passou de 61,1% para 30,8%.

Perder participação não significa receber menos

A redução da fatia da OpenAI não corresponde a uma queda de seu faturamento observado na amostra. Segundo a Clara, o gasto das empresas brasileiras com a desenvolvedora do ChatGPT quase triplicou em 12 meses. A proporção de clientes ativos que pagam à empresa subiu de 18,1% para 20%.

Entre as companhias que pagam por pelo menos uma das duas fornecedoras, 42,2% têm despesas com ambas. Outros 37,7% pagam apenas à Anthropic e 20,2%, somente à OpenAI. Os percentuais divulgados estão sujeitos a arredondamento.

O gasto médio de um cliente com a Anthropic é o dobro do observado para um cliente da OpenAI, de acordo com o levantamento. O documento não informa os valores médios em reais.

Há também uma diferença de concentração: o 1% de clientes que mais gastam com a Anthropic responde por 25% do valor pago à empresa.

Na OpenAI, esse grupo concentra 48,8%. Os dados não permitem concluir, sozinhos, se a diferença decorre de preços, volume de uso ou combinação de produtos contratados.

Entre as demais ferramentas, o Cursor, editor de código com IA, passou de 18,7% do gasto em outubro de 2025 para 6,8% em outubro de 2026, segundo a Clara.

Na América Latina, fatia chega a 57,6%

Na base completa da Clara, que soma Brasil, México e Colômbia, a Anthropic concentrou 57,6% do gasto com IA no cartão corporativo em outubro de 2026, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME.

Em outubro de 2025, a fatia era de 8,9%. A da OpenAI caiu de 46,4% para 19,4% no mesmo período. Na região, a Anthropic ultrapassou a OpenAI no gasto em março e no número de empresas pagantes em maio.

Hoje, 67,5% das empresas latino-americanas que pagam por alguma ferramenta de IA têm despesas com a Anthropic. A OpenAI aparece em 54,9% delas e a Lovable, em 9,3%. Considerando todas as empresas da base, inclusive as que não pagam por IA, a dona do Claude está em 24,7% e a OpenAI, em 20,1%.

Entre as empresas que começaram a pagar por IA de janeiro a outubro de 2026, 53,1% incluíram a Anthropic já no primeiro mês, ante 4,7% no mesmo período de 2025. A OpenAI caiu de 66,1% para 31,6% nesse indicador. Ainda assim, o gasto regional com a criadora do ChatGPT mais que dobrou em 12 meses.

Entre as empresas que pagam por pelo menos uma das duas, 38,8% pagam só a Anthropic, 36,4% pagam as duas e 24,8%, só a OpenAI. Somadas, as duas concentram 77% do gasto com IA da base. Os modelos de pesos abertos, como DeepSeek e Mistral, ficam com menos de 1%, apesar de serem mais baratos. O Cursor, que tinha a segunda maior fatia regional em outubro de 2025 (15,6%), caiu para 6%.

O 1% de clientes que mais gasta com a Anthropic responde por 27,4% do valor pago à empresa na região. Na OpenAI, o grupo equivalente concentra 46,4%.

O que os pagamentos mostram e o que fica de fora?

O Monitor de IA usa transações agregadas e anonimizadas de uma base de mais de 45 mil empresas no Brasil, México e Colômbia. Esse total se refere aos três países, não apenas à amostra brasileira.

Os números medem pagamentos identificados nos cartões, não usuários, licenças ou frequência de uso. O monitor também não consegue separar de forma confiável produtos de IA da Microsoft de outros serviços em determinados registros e só inclui o Google a partir de setembro de 2026.

Por isso, a participação da Anthropic no levantamento deve ser lida como uma fatia das despesas captadas pela Clara, e não como sua participação no conjunto de todos os investimentos em IA das empresas brasileiras.