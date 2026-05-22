Marketing

Da Copa ao Rock in Rio: a estratégia de marketing do iFood para conectar o país inteiro em 2026

Em entrevista à EXAME, Camila Ribeiro revela como o iFood transforma o ecossistema de conveniência em estratégia de marca

(EXAME)

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Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09h31.

Última atualização em 22 de maio de 2026 às 09h47.

Em um cenário em que marcas disputam atenção a cada segundo nas redes sociais, o iFood aposta em um ativo difícil de copiar: a presença constante e indispensável na rotina do brasileiro.

Entre mascotes apaixonantes, festivais de música, ativações em tempo real e o avanço do retail media, a marca transformou a entrega de conveniência em uma plataforma de estilo de vida — e quer fazer do chamado “Canarinho” seu próximo grande movimento de marketing.

Durante o MMA, um dos principais eventos de marketing e negócios do país, que acontece em São Paulo entre os dias 21 e 22 de maio, a EXAME conversou com Camila Ribeiro, head de marketing da marca.

A executiva revelou os bastidores da febre em torno da coleção do mascote da Seleção, a consolidação das verticais que vão além do delivery de comida e como a marca de tecnologia planeja retroalimentar suas estratégias entre a Copa do Mundo e o Rock in Rio.

“A Copa do Mundo e o iFood têm uma conexão genuína por sermos uma marca essencialmente brasileira. Compartilhamos o orgulho do verde e amarelo, e queremos usar esse momento cultural para aproximar ainda mais os consumidores do nosso ecossistema”, afirma Camila.

O ecossistema da conveniência: muito além do pedido de comida

Com a necessidade de se manter relevante em múltiplos momentos da jornada de um consumidor que não é linear, o iFood identificou na Copa do Mundo a oportunidade perfeita para consolidar suas subcategorias de mercado, farmácia, pet shop e conveniência.

Demonstrando como o branding moderno precisa ocupar espaços não convencionais, a plataforma vai extrapolar as telas do aplicativo para marcar presença em eventos físicos em 13 cidades do país por meio do projeto Ginga, além de transmissões na Casa Casé.

A colaboração com grandes parceiros da indústria para ativações 360 graus vem acompanhada de uma coleção exclusiva do mascote Canarinho e de figurinhas da Copa direto pelo app.

"O Canarinho traz um apelo emocional fortíssimo. Mal lançamos e já virou uma febre nas redes sociais. A ideia é gerar esse desejo no brasileiro de fazer parte da festa e, ao mesmo tempo, lembrar que entregamos tudo o que ele precisa para esses encontros", destaca a head de marketing.

Planejamento de longo prazo e escolhas de alto impacto

Garantir a operação impecável e a relevância de uma marca que está completando 15 anos de história exige uma engrenagem ágil, mas que começa a rodar com meses de antecedência nos bastidores.

Segundo a executiva, o processo de planejar os grandes momentos do ano leva de seis a oito meses e precisa ser extremamente dinâmico para acompanhar as mudanças de comportamento do mercado.

Para um ecossistema de tecnologia, o maior desafio é o ritmo das entregas sequenciais. "Mal começou a Copa e nós já estamos com força total planejando o Rock in Rio, que acontece dois meses depois. Precisamos nos provocar a pegar os aprendizados de um evento para retroalimentar o outro, sendo cada vez mais assertivos para os nossos parceiros e para o consumidor", revela Camila.

Consistência vs. adaptação

Como transformar a percepção do consumidor para que ele entenda que o aplicativo resolve qualquer necessidade de última hora do seu dia a dia?

A resposta do iFood está no binômio consistência de propósito e adaptação das soluções oferecidas nas rodas de amigos e necessidades familiares.

No campo do portfólio e das novas frentes de negócio, a marca aproveita as discussões do mercado para expandir suas capacidades e ditar tendências.

Durante o evento, a executiva apontou o avanço do retail media como a principal realidade para potencializar o marketing daqui em diante, transformando dados de consumo em conexões eficientes entre marcas, parceiros comerciais e o cliente final.

Veja a entrevista completa:

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