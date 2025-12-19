A ação que mais valorizou vem da Índia, e alta de 55.000% pode indicar bolha

As ações da indiana RRP Semiconductor dispararam mais de 55.000% em 20 meses até 17 de dezembro, tornando-se o papel de melhor desempenho do mundo entre companhias com valor de mercado acima de US$ 1 bilhão, segundo a Bloomberg. Mas uma das maiores altas da história recente do mercado acionário virou um alerta para investidores que perseguem ganhos extraordinários no rali da inteligência artificial (IA).

O movimento chama atenção não apenas pela magnitude, mas pelos fundamentos frágeis.

A empresa registrou receita negativa em seu balanço mais recente, tem apenas dois funcionários em tempo integral e uma ligação ainda incipiente com o setor de semicondutores, após ter migrado do mercado imobiliário no início do ano passado. Ainda assim, uma combinação de hype em redes sociais, free float extremamente reduzido e a crescente base de investidores pessoa física na Índia levou o papel a 149 sessões consecutivas de alta no limite, mesmo diante de alertas da própria companhia e da bolsa.

Agora, o rali começa a mostrar sinais de esgotamento. A Securities and Exchange Board of India (SEBI), reguladora do mercado indiano, passou a analisar a disparada das ações para apurar possíveis irregularidades. O papel, avaliado em cerca de US$ 1,7 bilhão, foi recentemente limitado a apenas um pregão por semana e já acumula queda de 6% desde o pico de 7 de novembro.

Embora o caso da RRP tenha impacto limitado sobre o rali global de IA, que adicionou trilhões de dólares ao valor de gigantes como a Nvidia, ele expõe os excessos em nichos do mercado, especialmente na Índia. A escassez de fabricantes de chips listados no país tem levado investidores a buscar qualquer ativo que ofereça exposição indireta ao boom global, disseram especialistas à Bloomberg.

Bolsas e empresas asiáticas vêm advertindo sobre os riscos da corrida por ações de IA. Na China, a Moore Threads Technology, recém-listada, viu seus papéis caírem 13% após alertar sobre riscos de negociação, apesar de ainda acumular alta superior a 500%. Na Coreia do Sul, a SK Hynix recuou após a bolsa local elevar o nível de alerta, depois de as ações mais que triplicarem em 2025.

Quem é a empresa indiana que mais valorizou na bolsa?

A transformação da RRP começou no início de 2024, quando seu controlador, Rajendra Chodankar, assumiu a então G D Trading and Agencies ao quitar um empréstimo de 80 milhões de rúpias em troca de ações. Pouco depois, a empresa passou a se chamar RRP Semiconductor, movimento que ajudou a alimentar a narrativa de exposição ao setor de chips.

Na prática, porém, cerca de 98% das ações seguem concentradas nas mãos de Chodankar e de um grupo restrito de associados, o que limita drasticamente a liquidez.

Os números financeiros reforçam o desconforto. No trimestre encerrado em setembro, a companhia reportou receita negativa de 68,2 milhões de rúpias e prejuízo líquido de 71,5 milhões, resultado da reversão de receitas ligadas a um contrato que acabou cancelado por disputas contratuais.

Com o entusiasmo em torno da IA perdendo força e a fiscalização se intensificando, analistas veem o risco concentrado nos investidores que entraram no auge do rali, e no próprio controlador, que detém quase todo o capital em circulação. O episódio reforça o recado: em mercados aquecidos, ganhos extremos podem esconder riscos igualmente elevados.