Zuckerberg anuncia criação de laboratório de superinteligência da Meta; jovem de 28 lidera área

Mark Zuckerberg revelou oficialmente a criação do Meta Superintelligence Labs (MSL), uma nova divisão estratégica dentro da Meta com o objetivo de liderar os avanços em inteligência artificial (IA) de próxima geração. O laboratório vai reunir as equipes da Meta responsáveis pelos modelos fundamentais de IA, incluindo o famoso projeto Llama, com o foco em acelerar o desenvolvimento de superinteligência, tecnologia que poderia ter um impacto transformador na sociedade.

Zuckerberg, que tem demonstrado um grande comprometimento com o avanço da IA, definiu a criação da MSL como "um marco para a Meta". Ele escreveu em um memorando interno divulgado pela CNBC que, com o ritmo acelerado do progresso em IA, a superinteligência está cada vez mais próxima e será uma virada de chave para a humanidade. Com esse novo esforço, ele acredita que a Meta está bem posicionada para liderar o processo.

A liderança da 'superinteligência'

Para liderar a Meta Superintelligence Labs, Zuckerberg recrutou Alexandr Wang, ex-CEO da Scale AI, para o cargo de Chief AI Officer (CAIO). Wang, um dos fundadores da Scale AI, é reconhecido por sua experiência no desenvolvimento de modelos de IA e pela construção de uma das empresas de IA mais inovadoras do setor. Em seu novo cargo, ele será responsável por liderar os esforços da Meta em IA fundamental e modelos de superinteligência.

Ao lado de Wang, o ex-CEO do GitHub, Nat Friedman, foi nomeado para comandar a parte de produtos e IA aplicada da Meta. Friedman tem uma vasta experiência no desenvolvimento de produtos de software de alto impacto, tendo liderado o GitHub durante sua aquisição pela Microsoft e, mais recentemente, atuado como investidor no setor de IA.

Uma equipe de peso

Além de Wang e Friedman, a Meta contratou uma série de novos talentos para a MSL. Entre as 11 novas contratações, destacam-se especialistas de algumas das maiores empresas de IA do mundo, como OpenAI, Google DeepMind e Anthropic. Entre os novos membros da equipe estão:

Trapit Bansal , pioneiro em aprendizado de máquina com "cadeia de pensamento" e co-criador de modelos O-series na OpenAI.

Shuchao Bi , co-criador do modo de voz do GPT-4o e ex-líder da pós-formação multimodal da OpenAI.

Huiwen Chang , co-criador do modelo de geração de imagens do GPT-4o, ex-investigador do Google Research.

Ji Lin , parte da equipe que construiu os modelos o3/o4-mini, GPT-4o, e outras versões do GPT, também na OpenAI.

Joel Pobar, ex-Inference Engineer da Anthropic, que traz experiência de mais de uma década na Meta, com destaque para o HHVM, Hack e Flow.

Investimento bilionário

Para garantir a liderança no campo da IA, a Meta está realizando um investimento de US$ 70 bilhões em IA. Além disso, a empresa tem se mostrado agressiva na atração de talentos, oferecendo pacotes financeiros extremamente vantajosos.

Em uma tentativa de atrair os melhores especialistas da indústria, Zuckerberg tem oferecido salários que podem chegar até US$ 100 milhõeso. Isso inclui bônus e pacotes de remuneração que têm sido usados para recrutar as mentes mais brilhantes de empresas concorrentes, como a OpenAI.

A visão de Zuckerberg para o futuro da Meta está diretamente ligada à superinteligência. Em suas declarações, ele descreveu um mundo onde as pessoas terão amigos virtuais baseados em IA, capazes de criar conteúdos publicitários de forma autônoma e de interagir com agentes de negócios digitais. O CEO da Meta imagina um futuro em que as soluções de IA serão tão avançadas que os consumidores poderão conversar com agentes de IA para resolver questões de negócios, acessar produtos e serviços, e até mesmo fazer compras.

A visão ambiciosa também envolve a criação de ferramentas para que os anunciantes criem campanhas publicitárias diretamente com IA, uma inovação que poderia redefinir a forma como a Meta interage com os clientes e gera receita. Além disso, Zuckerberg afirmou que a Meta está comprometida em continuar investindo no desenvolvimento de produtos que atendam a bilhões de usuários em sua plataforma, integrando cada vez mais soluções de IA no cotidiano de seus clientes.

Leia o comunicado de Zuckerberg:

À medida que o ritmo dos progressos em IA acelera, o desenvolvimento de superinteligência está se tornando uma possibilidade concreta. Acredito que isso será o início de uma nova era para a humanidade, e estou totalmente comprometido em fazer o necessário para que a Meta lidere o caminho. Hoje, quero compartilhar alguns detalhes sobre como estamos organizando nossos esforços em IA para construir nossa visão: superinteligência pessoal para todos.

Vamos chamar nossa organização geral de Meta Superintelligence Labs (MSL). Isso inclui todas as nossas equipes de fundação, produtos e FAIR, bem como um novo laboratório focado no desenvolvimento da próxima geração de nossos modelos.

Alexandr Wang se juntou à Meta para servir como nosso Chief AI Officer e liderar o MSL. Alex e eu trabalhamos juntos por vários anos, e eu o considero o fundador mais impressionante de sua geração. Ele tem uma compreensão clara da importância histórica da superinteligência, e como cofundador e CEO, construiu a ScaleAI em uma empresa de rápido crescimento envolvida no desenvolvimento de quase todos os modelos líderes da indústria.

Nat Friedman também se juntou à Meta para fazer parceria com Alex e liderar o MSL, comandando nosso trabalho em produtos de IA e pesquisa aplicada. Nat trabalhará com Connor para definir seu papel no futuro. Ele dirigiu o GitHub na Microsoft e, mais recentemente, liderou uma das principais empresas de investimentos em IA. Nat tem servido no nosso Meta Advisory Group durante o último ano, então ele já tem uma boa noção do nosso roteiro e do que precisamos fazer.

Também temos vários novos membros fortes se juntando hoje ou que se juntaram nas últimas semanas, e estou empolgado em compartilhar:

Trapit Bansal – pioneiro em RL na cadeia de pensamento e co-criador dos modelos O-series na OpenAI.

Shuchao Bi – co-criador do modo de voz do GPT-4o e o modelo o4-mini. Anteriormente liderou o pós-treinamento multimodal na OpenAI.

Huiwen Chang – co-criador da geração de imagens do GPT-4o, e anteriormente inventou as arquiteturas MaskGIT e Muse de texto para imagem no Google Research.

Ji Lin – ajudou a construir os modelos o3/o4-mini, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.5, 4o-imagegen, e a pilha de raciocínio Operator.

Joel Pobar – Inference at Anthropic. Anteriormente na Meta por 11 anos no HHVM, Hack, Flow, Redex, ferramentas de desempenho e aprendizado de máquina.

Jack Rae – líder técnico de pré-treinamento para o Gemini e raciocínio para o Gemini 2.5. Liderou os primeiros esforços de LLM do Gopher e Chinchilla no DeepMind.

Hongyu Ren – co-criador do GPT-4o, 4o-mini, o1-mini, o3-mini, o3 e o4-mini. Anteriormente liderou um grupo para pós-treinamento na OpenAI.

Johan Schalkwyk – ex-Google Fellow, contribuidor inicial para o Sesame, e líder técnico para o Maya.

Pei Sun – pós-treinamento, codificação e raciocínio para o Gemini no Google DeepMind. Anteriormente criou as duas últimas gerações dos modelos de percepção do Waymo.

Jiahui Yu – co-criador do o3, o4-mini, GPT-4.1 e GPT-4o. Anteriormente liderou a equipe de percepção da OpenAI, e co-liderou multimodal no Gemini.

Shengjia Zhao – co-criador do ChatGPT, GPT-4, todos os modelos mini, 4.1 e o3. Anteriormente liderou dados sintéticos na OpenAI.

Estou empolgado com o progresso que planejamos para o Llama 4.1 e 4.2. Esses modelos alimentam o Meta AI, que é usado por mais de 1 bilhão de ativos mensais em nossos aplicativos e um número crescente de agentes da Meta que ajudam a melhorar nossos produtos e tecnologia. Estamos comprometidos em continuar expandindo esses modelos.

Simultaneamente, vamos iniciar a pesquisa sobre nossa próxima geração de modelos para alcançar a vanguarda nos próximos anos. Passei os últimos meses me reunindo com as melhores pessoas da Meta, outros laboratórios de IA e startups promissoras para formar o grupo fundacional para esse esforço pequeno e denso de talentos. Ainda estamos formando esse grupo e pediremos que várias pessoas de toda a organização de IA se juntem a esse laboratório também.

A Meta está posicionada de forma única para entregar superinteligência ao mundo. Temos um negócio forte que apoia a construção de muito mais computação do que laboratórios menores. Temos mais experiência em construir e desenvolver produtos que atingem bilhões de pessoas. Estamos pioneiros e liderando a categoria de óculos de IA e wearables, que está crescendo rapidamente. E nossa estrutura organizacional nos permite agir com muito mais convicção e ousadia. Estou otimista de que essa nova onda de talentos e a abordagem paralela ao desenvolvimento de modelos nos colocará no caminho certo para cumprir a promessa de superinteligência pessoal para todos.

Temos ainda mais grandes pessoas de todos os níveis se juntando a esse esforço nas próximas semanas, então fique atento. Estou empolgado para mergulhar no trabalho e começar.