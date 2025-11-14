Cursor, de IA para programação, capta US$ 2,3 bi e agora vale US$ 29 bi

A Cursor, startup de inteligência artificial voltada para a programação, anunciou nesta quinta-feira, 13, uma nova rodada de investimento de US$ 2,3 bilhões. Com o aporte, a empresa passa a ser avaliada em US$ 29,3 bilhões, quase três vezes mais que em sua última captação, realizada em junho.

Criada em 2022 dentro do laboratório de pesquisa Anysphere, a Cursor desenvolveu uma ferramenta de escrita de código com IA que ajuda desenvolvedores a gerar, revisar e editar software. Lançada oficialmente em 2023, a empresa afirma já ter superado US$ 1 bilhão em receita anualizada e hoje conta com mais de 300 funcionários.

Essa nova rodada contou com a participação de fundos como Accel, Thrive Capital, Andreessen Horowitz, DST Global, Coatue, além das gigantes Nvidia e Google. Segundo publicação no blog da empresa, os recursos serão usados para expandir a equipe e acelerar pesquisas em novos produtos.

Mesmo diante do crescimento acelerado, o CEO Michael Truell afirmou à CNBC que a empresa não planeja abrir capital no curto prazo.

Mercado de IA para programação

A ferramenta da Cursor disputa um mercado que se tornou estratégico para empresas de IA. OpenAI, Anthropic e Cognition também apostam em soluções para automatizar a programação.

Em julho, a Cognition comprou a então rival Windsurf. Naquele momento, a startup adquirida tinha receita anual recorrente de US$ 82 milhões. Meses depois, em setembro, a Anthropic declarou que seu produto Claude Code gerou mais de US$ 500 milhões em receita desde maio. Apostando no mercado corporativo, a empresa prevê se tornar lucrativa já em 2028.

No caso da criadora do ChatGPT, a OpenAI tentou comprar a Cursor no início do ano. Anteriormente, também havia tentado comprar a Windsurf. Sem sucesso, lançou seu próprio assistente de código, o Codex, em maio.

Jensen Huang, CEO da Nvidia, elogiou a companhia em outubro, chamando a Cursor de seu serviço favorito de IA corporativa. Segundo ele, 100% dos programadores e designers de chips da empresa usam a ferramenta.