OpenAI pagará licenciamento de conteúdo da Disney apenas com oferta de ações

Com o acordo, mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney poderão ser usados no Sora, da OpenAI (Getty Images)
Redator
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h51.
Na semana passada, a OpenAI firmou um acordo com a Disney que permitirá à empresa de inteligência artificial usar mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney, como princesas, heróis da Marvel e figuras de Star Wars, em seu aplicativo de geração de vídeos Sora.
Segundo a Bloomberg, o pagamento será feito exclusivamente em opções de ações, não em dinheiro. Assim, o modelo de compensação envolve a oferta para que a Disney compre papéis da OpenAI, além da participação já anunciada de US$ 1 bilhão na criadora do ChatGPT, atualmente avaliada em US$ 500 bilhões.
O acordo, cujos detalhes não foram completamente divulgados, visa alinhar os incentivos financeiros de ambas as empresas caso o Sora tenha sucesso, de acordo com a Bloomberg. Em vez de um pagamento imediato por licenciar sua valiosa propriedade intelectual, a Disney optou por postergar essa compensação em favor de um possível retorno maior no futuro.
Assim, esse movimento também permite à Disney se inserir no mercado de IA sem fazer um grande desembolso financeiro inicial. Como parte do acordo, a empresa se comprometeu a utilizar as ferramentas da OpenAI para desenvolver novos produtos e experiências, tornando-se uma das principais clientes da criadora do ChatGPT.
Por outro lado, a parceria permitirá que a OpenAI utilize personagens clássicos como Mickey Mouse, Cinderela, Ariel e Simba no Sora, que compete com outras plataformas de geração de vídeo por IA, como as da Runway AI e do Google.
Esse acordo representa o maior investimento em ações feito por uma grande produtora de filmes em uma desenvolvedora de IA até o momento, sinalizando o crescente interesse de Hollywood nas possibilidades ligadas à inteligência artificial. A OpenAI, por sua vez, busca expandir seu alcance no setor de entretenimento, usando o Sora para atrair a indústria cinematográfica e se firmar como líder em geração de conteúdo por IA.
Nos últimos meses, a OpenAI também manteve contato com outros players do setor, como a Warner Bros. Discovery e a Universal, apresentando o potencial criativo e comercial do Sora