OpenAI pagará licenciamento de conteúdo da Disney apenas com oferta de ações

Na semana passada, a OpenAI firmou um acordo com a Disney que permitirá à empresa de inteligência artificial usar mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney, como princesas, heróis da Marvel e figuras de Star Wars, em seu aplicativo de geração de vídeos Sora.

Segundo a Bloomberg, o pagamento será feito exclusivamente em opções de ações, não em dinheiro. Assim, o modelo de compensação envolve a oferta para que a Disney compre papéis da OpenAI, além da participação já anunciada de US$ 1 bilhão na criadora do ChatGPT, atualmente avaliada em US$ 500 bilhões.

O acordo, cujos detalhes não foram completamente divulgados, visa alinhar os incentivos financeiros de ambas as empresas caso o Sora tenha sucesso, de acordo com a Bloomberg. Em vez de um pagamento imediato por licenciar sua valiosa propriedade intelectual, a Disney optou por postergar essa compensação em favor de um possível retorno maior no futuro.

Assim, esse movimento também permite à Disney se inserir no mercado de IA sem fazer um grande desembolso financeiro inicial. Como parte do acordo, a empresa se comprometeu a utilizar as ferramentas da OpenAI para desenvolver novos produtos e experiências, tornando-se uma das principais clientes da criadora do ChatGPT.

Por outro lado, a parceria permitirá que a OpenAI utilize personagens clássicos como Mickey Mouse, Cinderela, Ariel e Simba no Sora, que compete com outras plataformas de geração de vídeo por IA, como as da Runway AI e do Google.

Maior acordo do tipo

Esse acordo representa o maior investimento em ações feito por uma grande produtora de filmes em uma desenvolvedora de IA até o momento, sinalizando o crescente interesse de Hollywood nas possibilidades ligadas à inteligência artificial. A OpenAI, por sua vez, busca expandir seu alcance no setor de entretenimento, usando o Sora para atrair a indústria cinematográfica e se firmar como líder em geração de conteúdo por IA.

Nos últimos meses, a OpenAI também manteve contato com outros players do setor, como a Warner Bros. Discovery e a Universal, apresentando o potencial criativo e comercial do Sora