Inteligência Artificial

OpenAI pagará licenciamento de conteúdo da Disney apenas com oferta de ações

O acordo, cujos detalhes não foram completamente divulgados, visa alinhar os incentivos financeiros de ambas as empresas caso o app de geração de vídeos com inteligência artificial Sora tenha sucesso

Com o acordo, mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney poderão ser usados no Sora, da OpenAI (Getty Images)

Com o acordo, mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney poderão ser usados no Sora, da OpenAI (Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14h51.

Na semana passada, a OpenAI firmou um acordo com a Disney que permitirá à empresa de inteligência artificial usar mais de 200 personagens icônicos do universo Walt Disney, como princesas, heróis da Marvel e figuras de Star Wars, em seu aplicativo de geração de vídeos Sora.

Segundo a Bloomberg, o pagamento será feito exclusivamente em opções de ações, não em dinheiro. Assim, o modelo de compensação envolve a oferta para que a Disney compre papéis da OpenAI, além da participação já anunciada de US$ 1 bilhão na criadora do ChatGPT, atualmente avaliada em US$ 500 bilhões.

O acordo, cujos detalhes não foram completamente divulgados, visa alinhar os incentivos financeiros de ambas as empresas caso o Sora tenha sucesso, de acordo com a Bloomberg. Em vez de um pagamento imediato por licenciar sua valiosa propriedade intelectual, a Disney optou por postergar essa compensação em favor de um possível retorno maior no futuro.

Assim, esse movimento também permite à Disney se inserir no mercado de IA sem fazer um grande desembolso financeiro inicial. Como parte do acordo, a empresa se comprometeu a utilizar as ferramentas da OpenAI para desenvolver novos produtos e experiências, tornando-se uma das principais clientes da criadora do ChatGPT.

Por outro lado, a parceria permitirá que a OpenAI utilize personagens clássicos como Mickey Mouse, Cinderela, Ariel e Simba no Sora, que compete com outras plataformas de geração de vídeo por IA, como as da Runway AI e do Google.

Maior acordo do tipo

Esse acordo representa o maior investimento em ações feito por uma grande produtora de filmes em uma desenvolvedora de IA até o momento, sinalizando o crescente interesse de Hollywood nas possibilidades ligadas à inteligência artificial. A OpenAI, por sua vez, busca expandir seu alcance no setor de entretenimento, usando o Sora para atrair a indústria cinematográfica e se firmar como líder em geração de conteúdo por IA.

Nos últimos meses, a OpenAI também manteve contato com outros players do setor, como a Warner Bros. Discovery e a Universal, apresentando o potencial criativo e comercial do Sora

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificialOpenAIDisney

Mais de Inteligência Artificial

IA avança em Hollywood e reacende debate sobre custos, empregos e criatividade

O turbulento 2025 da Meta em IA: desafios internos e o que esperar de 2026

Com ChatGPT Images, OpenAI busca transformar app em plataforma 'tudo-em-um’

OpenAI e Amazon negociam investimento de US$ 10 bi e acesso a chips de IA

Mais na Exame

Inteligência Artificial

IA avança em Hollywood e reacende debate sobre custos, empregos e criatividade

Future of Money

Venda de bitcoin por grandes investidores está 'próxima da saturação', diz empresa

Esporte

Fifa anuncia premiação recorde para Copa do Mundo 2026; veja os valores

Carreira

Por que é tão difícil para a Geração Z no início da carreira — e não é só culpa da economia