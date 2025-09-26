Meta lança o Vibes, um feed de vídeos de IA com a cara do TikTok — e algoritmos do Zuckerberg

A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou na quinta-feira, 26, o Vibes, um novo feed de vídeos curtos criados por inteligência artificial. A proposta, apresentada por Mark Zuckerberg, é transformar a brincadeira com IA em conteúdo compartilhável, e, claro, manter os usuários dentro do ecossistema da empresa por mais tempo.

Com o Vibes, é possível criar vídeos do zero, usar conteúdos já existentes ou ainda remixar o que outros usuários postaram. Tudo isso com direito a imagens geradas por IA, músicas em camadas e filtros que lembram muito os reels do Instagram e os vídeos do TikTok.

Os vídeos gerados com o Vibes podem ser compartilhados diretamente no feed da plataforma, ou então publicados também nos Stories do Instagram e Facebook, ampliando o alcance do conteúdo dentro das redes da Meta.

O novo recurso será incorporado ao aplicativo Meta AI, disponível apenas em mercados selecionados, e também estará acessível pelo site meta.ai. Segundo a empresa, o objetivo é tornar mais fácil e intuitivo o uso de ferramentas de IA generativa por qualquer pessoa, sem a necessidade de edição complexa.

Meta corre atrás da inteligência artificial (de novo)

A estreia do Vibes acontece num momento estratégico para a Meta, que tenta recuperar protagonismo na corrida da inteligência artificial após alguns tropeços. Em junho deste ano, a companhia reorganizou suas equipes de IA sob o nome de Superintelligence Labs, depois de perdas importantes de funcionários e críticas sobre o desempenho do LLaMA 4, seu modelo de linguagem de código aberto.

A empresa, que faturou US$ 165 bilhões no ano passado, espera que a nova divisão ajude a transformar o investimento em IA em novas fontes de receita. Isso inclui desde ferramentas publicitárias com geração de imagem para vídeo até os óculos inteligentes com IA embarcada, outro projeto em andamento.

Por ora, o Vibes parece uma tentativa da Meta de colar o rótulo de “diversão com IA” em sua marca, misturando entretenimento, viralização e algoritmos para manter usuários engajados, e anunciantes, interessados.