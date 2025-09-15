Após ganhar "virar Photoshop", IA do Google vira o app mais baixado em iPhones

Nas duas semanas entre o lançamento do recurso e 9 de setembro, o Gemini somou 23 milhões de novos usuários (Getty Images)
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09h03.
O aplicativo de inteligência artificial Gemini, do Google, alcançou o primeiro lugar entre os apps gratuitos mais baixados na App Store dos Estados Unidos. A alta repentina de popularidade coincide com a liberação do modelo de edição de imagem Gemini 2.5 Flash Image, também chamado de Nano Banana.
Na sexta-feira, 12, o Gemini aparecia como número 1 no ranking norte-americano, à frente do ChatGPT, da OpenAI, e do Threads, rede social da Meta. Nas duas semanas entre o lançamento do recurso e 9 de setembro, o app de IA do Google somou 23 milhões de novos usuários, sendo utilizado para editar mais de 500 milhões de imagens.
O Nano Banana se destaca por manter a semelhança entre personagens em diferentes edições, permitindo resultados mais consistentes. Ele ainda permite que o usuário envie múltiplas imagens para criar novas versões, transfira estilos visuais e edite de forma conversacional.
Todos os usuários da versão gratuita podem editar ou gerar até 100 imagens por dia. Já os assinantes — com planos a partir de US$ 19,99 por mês (R$ 96,99 no Brasil) — têm acesso a até mil imagens diárias.
No Reino Unido e no Canadá, o Gemini aparece na 2ª posição dos mais baixados. No Brasil, de acordo com dados do serviço de inteligência de mercado AppMagic, o app ainda está na 15ª posição geral na App Store, mas já ocupa o 2º lugar no ranking que compila somente os apps de IA, atrás apenas do ChatGPT.
Outros apps do Google também figuram entre os mais populares na App Store dos EUA: o app de busca está em 6º lugar, o Maps em 8º, o Chrome em 13º e o Gmail aparece na 21ª colocação.
Esses dados reforçam que a recente decisão do juiz Amit Mehta, no caso antitruste contra o Google, representa um sinal verde não só para a continuidade das operações da empresa, mas principalmente para o posicionamento do Gemini na corrida da IA.