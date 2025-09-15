Após ganhar "virar Photoshop", IA do Google vira o app mais baixado em iPhones

O aplicativo de inteligência artificial Gemini, do Google, alcançou o primeiro lugar entre os apps gratuitos mais baixados na App Store dos Estados Unidos. A alta repentina de popularidade coincide com a liberação do modelo de edição de imagem Gemini 2.5 Flash Image, também chamado de Nano Banana.

Na sexta-feira, 12, o Gemini aparecia como número 1 no ranking norte-americano, à frente do ChatGPT, da OpenAI, e do Threads, rede social da Meta. Nas duas semanas entre o lançamento do recurso e 9 de setembro, o app de IA do Google somou 23 milhões de novos usuários, sendo utilizado para editar mais de 500 milhões de imagens.

O Nano Banana se destaca por manter a semelhança entre personagens em diferentes edições, permitindo resultados mais consistentes. Ele ainda permite que o usuário envie múltiplas imagens para criar novas versões, transfira estilos visuais e edite de forma conversacional.

Todos os usuários da versão gratuita podem editar ou gerar até 100 imagens por dia. Já os assinantes — com planos a partir de US$ 19,99 por mês (R$ 96,99 no Brasil) — têm acesso a até mil imagens diárias.

No Reino Unido e no Canadá, o Gemini aparece na 2ª posição dos mais baixados. No Brasil, de acordo com dados do serviço de inteligência de mercado AppMagic, o app ainda está na 15ª posição geral na App Store, mas já ocupa o 2º lugar no ranking que compila somente os apps de IA, atrás apenas do ChatGPT.

Outros apps do Google em destaque na App Store

Outros apps do Google também figuram entre os mais populares na App Store dos EUA: o app de busca está em 6º lugar, o Maps em 8º, o Chrome em 13º e o Gmail aparece na 21ª colocação.

Esses dados reforçam que a recente decisão do juiz Amit Mehta, no caso antitruste contra o Google, representa um sinal verde não só para a continuidade das operações da empresa, mas principalmente para o posicionamento do Gemini na corrida da IA.