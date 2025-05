Trump vira "bilionário de cripto" e soma quase US$ 3 bilhões em criptomoedas

Após anos criticando o mercado de criptomoedas, Donald Trump mudou de posição e se tornou um grande defensor do setor em 2024, ao mesmo tempo em que lançou diversos projetos no setor. Com isso, o presidente dos Estados Unidos é, agora, um "bilionário de cripto".

O termo se refere a investidores que somam mais de US$ 1 bilhão em patrimônio envolvendo ativos digitais. É o caso de Trump. Um levantamento da Fortune indica que, até o meio de março, ele somava US$ 2,9 bilhões em criptomoedas, mas o valor pode ter aumentado desde então.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

O valor representa 37% de todos os ativos de Trump. Com isso, mais de um terço de toda a fortuna do presidente dos Estados Unidos é composta por ativos digitais. O movimento reflete o lançamento de uma criptomoeda meme própria, a TRUMP, e o apoio ao projeto de cripto World Liberty Financial, além de coleções de NFTs.

No caso da memecoin, analistas apontam que boa parte das unidades do ativo estão sob controle das empresas de Trump. Por causa disso, as variações no preço da criptomoeda impactam diretamente na fortuna do político, para o bem e para o mal.

Em janeiro de 2025, no auge do preço do ativo, quase 89% de toda a fortuna de Trump vinha das criptomoedas. Desde então, a memecoin teve uma forte queda, reduzindo a sua participação no patrimônio do empresário. Entretanto, entidades apontam possíveis conflitos de interesse com essa relação.

A organização Fundo para os Defensores da Democracia divulgou um relatório no final de abril em que aponta que Trump adotou uma série de medidas benéficas para o mercado cripto desde que assumiu a presidência. Além disso, suas declarações nas redes sociais frequentemente impactam nos preços dos ativos, em especial da sua memecoin.

O relatório ressalta que "por estar envolvido com as criptomoedas, o presidente Trump provavelmente vai lucrar com as próprias políticas que está adotando", destacando um incentivo às stablecoins ao mesmo tempo em que o World Liberty Financial anunciou uma stablecoin própria.

Os autores do relatório indicam que a regulação do mercado cripto ainda está no início, mas as propostas "não impede que o presidente Trump use os seus poderes para estabelecer um ambiente regulatório que priorize o seu enriquecimento pessoal em detrimento dos interesses mais amplos dos Estados Unidos".

Pelas leis norte-americanas, o presidente dos Estados Unidos precisará atualizar informações sobre seu patrimônio em 15 de maio, o que deve fornecer um panorama mais preciso sobre o tamanho da sua participação, e exposição, ao mercado de criptomoedas.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok