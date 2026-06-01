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Maior defensor do bitcoin, Michael Saylor vende 32 BTCs

Strategy colocou as criptomoedas à venda para poder pagar os dividendos das suas ações preferenciais

O fundador da Strategy, Michael Saylor (Reprodução: YouTube)

O fundador da Strategy, Michael Saylor (Reprodução: YouTube)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 1 de junho de 2026 às 16h01.

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Michael Saylor, o fundador da empresa listada em bolsa que mais compra bitcoins no mundo, a Strategy, admitiu que a companhia vendeu 32 unidades da criptomoeda nesta segunda-feira, 1.

A empresa vendeu o equivalente a US$ 2,5 milhões entre 26 e 31 de maio, de acordo com documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês). O preço médio dos BTCs vendidos foi de US$ 77.135.

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Esta foi a primeira venda de bitcoins da Strategy desde dezembro de 2022 e, como anteriormente, gerou preocupações sobre a saúde da companhia.

Segundo a Strategy, os recursos da venda serão utilizados para pagar os dividendos prometidos aos detentores de ações preferenciais da companhia.

Impacto no bitcoin

Depois da divulgação, o bitcoin passou a cair, diante de temores dos investidores acerca do impacto que mais vendas de criptoativos da maior detentora de BTCs do mundo poderiam causar.

Hoje, a Strategy possui 843.706 bitcoins, no equivalente a US$ 60,2 bilhões.

Recentemente, Jeff Dorman, diretor de investimentos da Arca, disse que a situação da Strategy ficou “fora de controle”. A declaração se referiu aos US$ 15 bilhões de ações preferenciais da empresa, que possuem uma obrigação de pagamento de US$ 1,5 bilhão em pagamentos anuais de dividendos.

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