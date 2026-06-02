Bitcoin desaba para US$ 68 mil e tem menor preço desde o início de abril

Nesta terça-feira, 2, o bitcoin é negociado em forte queda após ter chegado a atingir a cotação de US$ 82 mil há pouco mais de vinte dias. A maior criptomoeda do mundo estaria em um movimento de correção expressivo motivado pela aversão ao risco nos mercados de investimento.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.013, com queda de 4,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda chegou a despencar para US$ 68.997, mas retomou os US$ 69 mil. Apenas nos últimos sete dias, a queda acumulada ultrapassa 10%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 23 pontos, também em queda diante dos 29 pontos registrados ontem, dia 1.

Invista com os especialistas do BTG Pactual unindo performance e proteção de patrimônio. Acesse a Carteira Reserva de Valor no app da Mynt e ganhe cashback de R$ 50 com o cupom FOM26

"O bitcoin ampliou as perdas nesta terça-feira ao cair abaixo dos US$ 70 mil, atingindo o menor nível desde 7 de abril em um movimento de correção que ganhou força desde o último domingo. A pressão sobre o ativo reflete um ambiente de maior aversão a risco no mercado, impulsionado tanto pelas saídas institucionais — que somaram US$ 2,43 bilhões em maio — quanto pelo aumento das dúvidas em torno da tese da Strategy (MSTR), após a empresa vender US$ 2,5 milhões em BTC", disse Gil Herrera, diretor de estratégia e expansão da Bitget na América Latina.

"Do ponto de vista técnico, o cenário segue desafiador no curto prazo. Para que o mercado volte a construir uma recuperação mais consistente acima dos US$ 70 mil, o bitcoin precisaria primeiro romper a média móvel exponencial de 50 dias, próxima de US$ 75,8 mil, e depois superar a EMA de 100 dias, na região de US$ 76,3 mil. Enquanto isso não acontece, o mercado tende a permanecer pressionado pela cautela dos investidores e pela migração de capital para outros ativos, especialmente diante do forte apetite atual por empresas ligadas à inteligência artificial", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok