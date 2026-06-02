Brasileira Luisa Stefani vence e vai à semifinal de Roland Garros

Luisa Stefani está classificada para a semifinal da chave de duplas de Roland Garros. A brasileira, que joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, venceu a dupla formada por Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5.

Agora, as atletas disputaram a semifinal contra a dupla número 1 do torneio, formada pela tcheca Kateřina Siniaková e pela americana Taylor Townsend. O jogo está marcado para sexta-feira, 5, em horário ainda não definido.