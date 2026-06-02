Brasileira Luisa Stefani vence e vai à semifinal de Roland Garros

Luisa Stefani: tenista brasileira fez história em Roland Garros (Inaki Esnaola/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 2 de junho de 2026 às 11h00.
Luisa Stefani está classificada para a semifinal da chave de duplas de Roland Garros. A brasileira, que joga ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, venceu a dupla formada por Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5.
Agora, as atletas disputaram a semifinal contra a dupla número 1 do torneio, formada pela tcheca Kateřina Siniaková e pela americana Taylor Townsend. O jogo está marcado para sexta-feira, 5, em horário ainda não definido.João Fonseca x Jakub Mensik em Roland Garros nesta terça-feira; veja horário e onde assistir
Com esse resultado, Luisa chega pela primeira vez à semifinal de Roland Garros. Antes, a atleta já havia chegado às semifinais do Australian Open, em janeiro deste ano, e em duas edições do US Open, em 2021 e 2023. Ela também já foi campeã em duplas mistas no Australian Open de 2023, ao lado de Rafael Matos.
Pelo bom desempenho em Roland Garros, a brasileira garantiu também o melhor ranking de sua carreira. A atleta já esteve várias vezes no top 10 e, com o resultado atual, chegará, pelo menos, até a quinta posição, podendo subir com o resultado das próximas rodadas.