Bitcoin vai bater novos recordes em 2026 e encerrar ciclo de 4 anos, diz gestora

A recente queda intensa do bitcoin pode já estar se estabilizando, segundo a gestora de ativos Grayscale, que argumenta que a criptomoeda está prestes a romper o tradicional ciclo de preço de quatro anos e possivelmente estabelecer novas máximas históricas em 2026.

Segundo a gestora, alguns indicadores já apontam para um fundo de preço, e não para uma queda prolongada, incluindo o aumento do viés de opções do bitcoin acima de 4 — sinal de que os investidores já estão “amplamente” protegidos contra novas quedas.

Apesar da queda de 32% em relação ao preço recorde de outubro, o bitcoin está no caminho para romper o ciclo tradicional de preços quatro anos, escreveu a Grayscale. “Embora o cenário ainda seja incerto, acreditamos que a tese do ciclo de quatro anos se mostrará incorreta e que o preço do bitcoin poderá atingir novas máximas no próximo ano”, diz o relatório.

Entretanto, a recuperação de curto prazo da criptomoeda permanece limitada até que alguns dos principais indicadores de fluxo se revertam, incluindo o interesse em aberto de futuros, os fluxos de ETFs e as vendas por compradores de longo prazo.

Os ETFs de bitcoin à vista dos EUA — um dos principais motores do impulso do ativo em 2025 — exerceram forte pressão de venda em novembro, acumulando saídas líquidas negativas de US$ 3,48 bilhões, o segundo pior mês já registrado, de acordo com a Farside Investors.

Mais recentemente, porém, o cenário começou a mudar. Os fundos registraram quatro dias consecutivos de aportes líquidos no início de dezembro, sugerindo que o apetite dos compradores de ETFs está voltando gradualmente após a onda de vendas.

Regulação impulsionando o bitcoin?

A Grayscale afirmou que o avanço contínuo do projeto de lei de Estrutura de Mercado de Ativos Digitais nos Estados Unidos pode ser outro catalisador para impulsionar o “investimento institucional na indústria” em 2026. No entanto, para que esse progresso ocorra, o tema cripto precisa permanecer uma “questão bipartidária” e não se tornar um ponto de disputa nas eleições legislativas de meio de mandato dos EUA.

Esse movimento começou efetivamente com a aprovação do chamado Clarity Act na Câmara dos Representantes, que avançou em julho como parte da “semana cripto” promovida pelos Republicanos.

Líderes do Senado afirmaram que planejam “construir sobre” o texto da Câmara sob o guarda-chuva do Responsible Financial Innovation Act, com o objetivo de estabelecer uma estrutura mais ampla para os mercados de ativos digitais.

O projeto está atualmente em análise pelos Comitês de Agricultura e de Bancos do Senado, ambos liderados por republicanos. O presidente do Comitê Bancário, senador Tim Scott, disse em novembro que o objetivo é que o projeto esteja pronto para ser sancionado no início de 2026.

