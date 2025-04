Memecoin de Trump dispara mais de 60% após anúncio de jantar com o presidente para investidores

A criptomoeda meme oficial de Donald Trump voltou a disparar entre a última quarta-feira, 23, e esta quinta-feira, 24. O ativo chegou a saltar mais de 60%, segundo dados da plataforma CoinGecko, após um anúncio de que investidores poderão participar de um jantar com o presidente dos Estados Unidos.

De acordo com o anúncio dos responsáveis pelo projeto, o jantar será exclusivo para os investidores com mais unidades da memecoin. Entretanto, a possibilidade de participar do evento animou o público e fez com que muitos intensificassem as compras do ativo digital.

Em menos de uma hora, a TRUMP saltou de US$ 9,3 para US$ 14,72. Nas horas subsequentes, a criptomoeda devolveu parte dos ganhos, mas segue operando acima dos US$ 12 e acumula uma alta de mais de 30% nas últimas 24 horas, também segundo o CoinGecko.

O desempenho do ativo é o melhor desde o início de março. O volume negociado entre investidores saltou, atingindo US$ 295 milhões e colocando o token na posição de ativo mais negociado no mercado na quarta-feira. A título de comparação, o segundo ativo mais negociado movimentou menos de US$ 120 milhões.

O jantar com o presidente dos Estados Unidos ocorrerá no seu clube de golfe na capital do país. Serão convidados os 220 investidores com mais unidades da criptomoeda e registrados no site oficial do projeto. Será considerado o total entre os dias 23 de abril e 12 de maio.

Levantamentos indicam que, para entrar na lista, um investidor deve somar ao menos US$ 362 mil em unidades da memecoin de Donald Trump. Entretanto, se grandes investidores não se registrarem no site, investidores menores podem conseguir entrar no grupo.

O projeto também anunciou uma "recepção ultra-exclusiva, privada e VIP" para os 25 maiores detentores da criptomoeda meme. Os rankings com os investidores que entraram nos dois grupos são atualizados de hora em hora, conforme novos detentores se registram.

A alta da criptomoeda ocorre mesmo em meio a expectativas de que os criadores do projeto vão começar a vender parte das unidades que possuem. A tendência é que as vendas gerem uma forte desvalorização do ativo, já que eles possuem 80% de toda a oferta da memecoin.

