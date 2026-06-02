Entenda o problema no espaço aéreo que afetou voos em São Paulo

Uma interrupção temporária nas operações aéreas dos aeroportos da região de São Paulo provocou atrasos e transtornos para passageiros na manhã desta terça-feira, 2.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o problema ocorreu no sistema de controle do espaço aéreo e já foi completamente resolvido.

Em nota, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), órgão da FAB responsável pela gestão do tráfego aéreo, informou que a suspensão provisória foi causada por um "problema técnico operacional externo".

"As aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo", afirmou o DECEA.

De acordo com a FAB, as atividades foram restabelecidas e o fluxo operacional voltou à normalidade.

Durante a interrupção, passageiros relataram atrasos em voos com destino aos aeroportos paulistas.

Nas redes sociais, usuários relataram aeronaves paradas nos pátios e longos períodos de espera dentro dos aviões. Um passageiro afirmou ter permanecido por mais de uma hora dentro de uma aeronave no Aeroporto Internacional de Guarulhos enquanto as operações estavam suspensas.

Estou há mais de uma hora dentro da aeronave no aeroporto de Guarulhos. Simplesmente o aeroporto suspendeu todas as atividades porque houve um problema na torre de controle de tráfego aéreo. Várzea demais… — Thales de Andrade (@thalesdeandrade) June 2, 2026

Outro relato publicado por usuários ligados ao setor de aviação mencionava que aeroportos como Congonhas e Guarulhos tiveram as operações temporariamente interrompidas durante a ocorrência.

A FAB não informou detalhes sobre a natureza do problema técnico nem quanto tempo durou a interrupção. O Aeroporto de Congonhas afirmou que as operações já foram devidamente normalizadas, enquanto o Aeroporto de Guarulhos ainda não se manifestou sobre o episódio até a última atualização desta reportagem.