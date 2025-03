Projeto cripto apoiado por Donald Trump lança 'dólar digital' próprio

O projeto World Liberty Financial, famoso por contar com o apoio do presidente Donald Trump, anunciou nesta terça-feira, 25, o lançamento da sua stablecoin própria, a USD1. As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, e o novo produto anunciado será pareado ao dólar norte-americano.

Especulações sobre o projeto começaram na última segunda-feira, 24, após usuários do mundo cripto identificarem possíveis transações de teste com a stablecoin nos blockchains Ethereum e BNB Chain. Horas depois, o World Liberty Financial confirmou o lançamento do ativo.

Segundo os responsáveis pela iniciativa, a stablecoin terá a garantia de paridade com o dólar por meio da aquisição de depósitos na moeda, ativos do governo dos Estados Unidos e outros equivalentes em moeda fiduciária. As reservas serão custodiadas pela empresa BitGo.

Assim como outras stablecoins de dólar, 1 unidade da USD1 precisará ser sempre equivalente a US$ 1. A garantia de paridade é feita por meio da aquisição de ativos, com os títulos do Tesouro dos Estados Unidos sendo a opção preferida desses projetos.

Zach Witkoff, um dos fundadores da World Liberty Financial, disse que a iniciativa envolve a oferta de "uma stablecoin de dólar digital para investidores soberanos e grandes instituições integrarem nas suas estratégias e ter transações simples, seguras e transfronteiriças".

Ele também disse que a iniciativa busca oferecer aos investidores o "poder" das finanças descentralizadas (DeFi, na sigla em inglês), mas com a "garantia de credibilidade e salvaguardas de alguns dos nomes mais respeitados das finanças tradicionais". A ideia é que a stablecoin se expanda para outros blockchains no futuro.

Em comunicado enviado à EXAME, Luis Ayala, diretor regional Latam da BitGo, disse que a parceria "é uma grande oportunidade para a BitGo ampliar a emissão e disponibilidade de stablecoins em todo o mundo. As stablecoins lastreadas em dólares americanos serão instrumentos financeiros confiáveis e acessíveis para comércio global, liquidações e pagamentos".

Lançado em 2024, o World Liberty Financial já foi publicamente endossado e divulgado pelo presidente Trump e conta com três dos seus filhos como embaixadores oficiais. O projeto tem como foco o segmento de empréstimos com criptomoedas, incluindo stablecoins.

