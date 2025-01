Donald Trump lança coleção de NFTs após vitória em eleições; preços chegam a R$ 11 milhões

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump lançou na última quinta-feira, 9, uma nova coleção de NFTs (tokens não-fungíveis). Os colecionáveis reúnem artes digitais que se assemelham aos tradicionais cartões de beisebol que já são uma tradição nos EUA, mas retratam exclusivamente o político e temas ligados a ele.

O projeto foi lançado por meio do Ordinals, um protocolo lançado em 2023 cuja principal novidade é a capacidade de permitir a criação de tokens não-fungíveis diretamente no blockchain do bitcoin. É a segunda coleção de Trump lançada por meio do protocolo.

Ao todo, são 119 NFTs que poderão ser comprados por investidores interessados até o dia 31 de janeiro. Entretanto, apenas compradores de uma coleção anterior, lançada em janeiro de 2024, terão o direito de adquirir os novos colecionáveis, uma estratégia diferente das de lançamentos anteriores.

Em geral, as coleções ligadas a Trump foram bem-sucedidas no mercado, com a maioria esgotando pouco depois do lançamento mesmo em meio à queda acentuada no interesse e investimentos em torno dos tokens não-fungíveis após o auge de popularidade do segmento em 2021.

Uma das coleções mais famosas é a Mugshot Edition, lançada em janeiro de 2024 e que apresenta a foto de Trump quando ele foi detido para prestar depoimento nos Estados Unidos. A coleção seguinte, a America First, foi lançada em agosto, pouco antes das eleições no país, mas não teve o mesmo sucesso.

No caso da nova coleção de NFTs, os investidores parecem estar mostrando mais interesse. No momento, os preços dos colecionáveis têm variado de US$ 16,5 mil até US$ 1,8 milhão (R$ 11 milhões, na cotação atual). Mesmo assim, os colecionáveis não esgotaram até agora.

A coleção foi a primeira lançada desde a vitória de Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e chega ao mercado dias antes da posse do político, em 20 de janeiro. A coleção é a quinta lançada desde 2022 e envolve um acordo de licenciamento da imagem do político.

O projeto já rendeu milhões para Trump com o pagamento de royalties. Dados da empresa Arkham Intel indicam que o presidente eleito dos Estados Unidos soma US$ 5,4 milhões (R$ 61 milhões, na cotação atual) em criptomoedas. A maior parte é proveniente dos pagamentos dos royalties, feitos em ether.