Projeto apoiado por Trump conclui venda de R$ 3 bilhões em criptomoeda

O World Liberty Financial, projeto apoiado pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 14, que concluiu a primeira oferta de unidades da sua criptomoeda, a WLFI. Ao todo, a venda resultou em US$ 550 milhões (R$ 3,1 bilhões, na cotação atual) para o projeto.

Segundo o projeto, a venda elevou o total de ativos do World Liberty Financial para US$ 590 milhões, somando as arrecadações com a criptomoeda e as rodadas de investimento privados realizadas nos últimos meses. Ao todo, 25% de todas as unidades do ativo foram oferecidas e vendidas.

Em 2024, Zak Folkman, um dos fundadores do projeto, disse que a intenção era vender cerca de 63% de toda a oferta da criptomoeda, indicando que novas rodadas serão abertas no futuro. A venda foi dividida em dois momentos, um em 2024 e outro nos primeiros meses de 2025.

A primeira parte da venda arrecadou US$ 300 milhões, indicando que a segunda rodada reuniu US$ 250 milhões. Ao mesmo tempo, os volumes de venda indicam que o projeto teve um forte impulso após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais e o lançamento da sua memecoin.

Os movimentos ajudaram a tornar a WLFI mais atraente para investidores do mundo cripto, indicando uma forte associação entre a criptomoeda e a relação do presidente com o setor. Com isso, o World Liberty Financial tem sido visto como uma forma de ganhar exposição ao político e suas medidas.

Pelas regras do projeto, as unidades da criptomoeda não poderão ser vendidas pelos investidores nos próximos 12 meses. Os tokens dão direito a voto aos detentores, permitindo que eles influenciam na tomada de decisões sobre o futuro do projeto.

O sucesso das vendas após a vitória de Trump fez com que o World Liberty Financial batesse as metas iniciais de arrecadação, mesmo após uma estreia decepcionante do ativo em outubro de 2024. O World Liberty Financial é o primeiro do mundo cripto a ser oficialmente apoiado pela família Trump.

O foco da iniciativa está na área de empréstimos com criptomoedas, permitindo que os clientes tomem empréstimos dos ativos, usem moedas digitais como garantia ou as forneçam para os empréstimos. Nos últimos meses, o projeto realizou diversas compras de criptomoedas.

