J. D. Vance, vice de Trump, defende criptomoedas e já investiu em bitcoin

A escolha do senador J. D. Vance como candidato a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa de Donald Trump animou os investidores do mercado de criptomoedas na última segunda-feira, 15. O motivo é o histórico de comentários favoráveis ao mercado por parte de Vance, reforçando uma aproximação do ex-presidente dos EUA com o setor.

A relação de Vance com o mercado de criptomoedas começou antes mesmo da sua eleição como senador, representando o estado de Ohio. Em 2022, durante sua campanha para o cargo, empresas do mercado cripto financiaram anúncios favoráveis ao político.

À época, ele criticou exigências de declarações por empresas de cripto aos reguladores dos EUA para cobrança de impostos e disse que a popularidade dos criptoativos estava ligada a preocupações da população sobre a capacidade dos governos retirarem o acesso bancário de qualquer pessoa a qualquer momento.

Também em 2022, o atual senador compartilhou suas informações de patrimônio e revelou que tinha entre US$ 100 mil e US$ 250 mil investidos em bitcoin. Na divulgação mais recente, ele não informou nenhuma compra ou venda de criptomoedas.

Já durante seu mandato no Senado, Vance introduziu um projeto de lei que busca regulamentar o mercado cripto, mas com uma proposta menos rígida e que foi elogiada por empresas do setor.

O senador também é um crítico frequente da postura da Comissão de Valores Mobiliários do país, a SEC, e seu presidente, Gary Gensler, em relação aos criptoativos. Em sua visão, a postura ideal do regulador para o mercado seria "o oposto" da adotada pela autarquia na gestão de Gensler.

Trump e criptomoedas

Na prática, a escolha de Vance para compor a chapa com Donald Trump reforça um movimento do ex-presidente para se aproximar do mercado cripto, de olho tanto em atrair eleitores quanto doações para sua campanha. Antes de 2024, ele chegou a criticar o setor e afirmar que não via valor no bitcoin e outros criptoativos.

Já neste ano, ele elogiou a maior criptomoeda do mundo, disse que será um "criptopresidente" e defendeu uma regulação favorável ao setor. Trump também está aceitando doações em criptomoedas e pretende participar, ainda em julho, de um dos maiores eventos do mercado cripto.

Na visão da gestora Bernstein, esse "fator Trump" criou uma correlação positiva entre o preço do bitcoin e as chances de vitória do ex-presidente na disputa com Joe Biden. Caso Trump seja vitorioso, a gestora espera uma reação positiva entre investidores, impulsionando o preço das criptomoedas.