Essas três estratégias são as que todo líder precisa focar para crescer na carreira

Para Alex Rampell, sócio da Andreessen Horowitz, da empresa A16z, um bom fundador — ou qualquer líder que queira construir algo grande — precisa materializar três coisas.Parece simples, mas, segundo ele, essa tríade é o verdadeiro teste de viabilidade para qualquer empresa.

Antes de se tornar investidor em empresas, ele já havia atuado como empreendedor em negócios como Pinterest. Ao podcast 20VC, ele explicou que todo fundador precisa ser capaz de mobilizar pessoas, atrair dinheiro e conquistar mercado, sem depender apenas de decks bonitos ou boas ideias.

Veja, a seguir, quais são as dicas dele para quem quer crescer na carreira. As informações são do Business Insider.

1. Gente: a primeira prova de liderança

A primeira e mais difícil etapa, segundo Rampell, é atrair talentos de alto nível para trabalhar com você. Em um mercado dominado por laboratórios de IA como OpenAI e Anthropic, os salários dispararam, e convencer alguém a trocar segurança por risco exige inspiração, influência e visão clara.

“Se você larga seu emprego para começar uma empresa, e cinco pessoas te seguem no dia seguinte, com 50% a menos de salário, isso é mágico”, afirmou.

Esse é o tipo de liderança que os investidores querem ver: Não é apenas sobre ser carismático, mas sobre convencer pessoas boas a apostarem em você, mesmo quando nada está garantido.

2. Capital: a arte de convencer quem segura o cheque

Depois de montar um time, vem o desafio de captar recursos. Aqui, Rampell faz questão de dizer que levantar investimento é mais do que ter conexões ou um pitch bonito, trata-se de construir uma narrativa estratégica. O investidor quer acreditar que aquele é o cavalo certo para apostar.

“A pergunta é: essa pessoa consegue convencer alguém como eu a dar dinheiro para ela? Se sim, as próximas rodadas tendem a ser mais fáceis.”

Para quem está em posição de liderança ou fundação de negócios, saber apresentar sua visão de forma clara, assertiva e embasada é uma competência indispensável, e que pode ser desenvolvida com método, prática e autoconhecimento.

3. Clientes: sem mercado, não há empresa

Por fim, Rampell fala sobre a necessidade de conquistar clientes fiéis, e rápido. Não basta levantar dinheiro. O produto precisa resolver um problema real, e os primeiros clientes são os mais difíceis.

Ele descreve o cliente ideal como um “refém” do produto: alguém que não consegue mais viver sem a solução oferecida.

“Encontrar os cinco primeiros clientes pode ser tão difícil quanto encontrar os cinco primeiros funcionários.”

Nesse ponto, ele reforça que a conexão entre líder e mercado precisa ser direta. É o líder que tem que bater na porta, ouvir o cliente, ajustar a solução e garantir tração.

