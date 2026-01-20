Investidor transforma US$ 285 em US$ 627 mil em um dia com criptomoeda meme

Um investidor que entrou cedo em uma criptomoeda meme chamada ZREAL transformou cerca de US$ 285 em aproximadamente US$ 627 mil, segundo dados on-chain analisados pela plataforma Lookonchain. As informações indicam que o operador comprou cerca de 66,3 milhões de tokens ZREAL logo no início da negociação e, posteriormente, vendeu perto de 10 milhões de unidades por cerca de US$ 210 mil, mantendo o restante em carteira, com um ganho não realizado estimado em US$ 417 mil.

De acordo com a análise da rede, as carteiras associadas ao investidor executaram centenas de ordens de venda a mercado ao longo de cerca de 10 horas. Esse padrão de comportamento é comum entre operadores conhecidos no mercado como “snipers” de memecoins, que entram em negociações antes do lançamento público e passam a vender conforme o interesse do varejo aumenta.

A Lookonchain classificou o investidor como um possível “insider”, ou seja, uma pessoa que tinha informações privilegiadas. Nesse tipo de operação, participantes recebem informações antecipadas sobre um projeto e utilizam bots para comprar tokens antes que a maior parte do mercado tenha acesso.

Quando o preço sobe com a entrada de investidores de varejo, esses operadores realizam vendas rápidas para capturar liquidez. O modelo se tornou conhecido como “sniping” e ganhou atenção mais ampla no início de 2025, levantando questionamentos.

Naquele período, Hayden Davis revelou em um podcast com Coffezilla que esteve envolvido na emissão de diversos memecoins de grande visibilidade, como MELANIA e LIBRA. Davis afirmou que muitos desses ativos funcionavam como instrumentos de extração de liquidez de compradores menos informados.

As declarações ajudaram a expor práticas recorrentes no mercado de memecoins, nas quais operadores entram antes do público e vendem quando a demanda cresce.

Embora a euforia dos memecoins tenha diminuído ao longo do último ano, sinais recentes apontam para uma retomada pontual da atividade. A negociação do ZREAL ocorre em meio a uma espécie de “mini temporada” de memecoins. A plataforma Pump.fun, usada para lançar esse tipo de token, registrou recentemente US$ 1,2 bilhão em volume diário, indicando aumento do interesse especulativo.

Desde seu lançamento no domingo, 18, o token ZREAL reuniu uma comunidade de mais de 7 mil membros na rede social X, enquanto o volume de negociação em 24 horas chegou a US$ 18 milhões. Esses números mostram como novos projetos podem ganhar tração rapidamente, mesmo sem histórico consolidado.

O crescimento do segmento, no entanto, ocorre em paralelo a alertas sobre riscos. Um relatório da Solidus Labs, publicado em maio do ano passado, afirmou que 98% dos tokens emitidos na Pump.fun seriam fraudulentos. A plataforma contestou a conclusão, com um porta-voz dizendo que “o que a Solidus Labs não tem é um entendimento básico de memecoins”. Ainda assim, o episódio reforça que operações como a do ZREAL acontecem em um ambiente altamente especulativo, no qual ganhos rápidos convivem com assimetrias de informação e elevado risco para investidores de varejo.