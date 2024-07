"Fator Trump" cria volatilidade, mas pode fazer bitcoin disparar, diz gestora

Analistas da gestora Bernstein acreditam que as empresas mineradoras de bitcoin poderão ter, em breve, um cenário mais favorável, beneficiadas principalmente pela percepção no mercado de que o ex-presidente Donald Trump é o favorito para ganhar as eleições presidenciais nos EUA neste ano, influenciando o preço da criptomoeda.

Em um relatório, a gestora se referiu a essa possibilidade como um "cenário de cachinhos dourados", uma expressão usada no mercado para se referir a uma janela temporal de crescimento econômico. E esse cenário estaria diretamente ligado a Donald Trump.

"O cenário de cachinhos dourados para a mineração de bitcoin está emergindo: maiores chances de uma mudança política pró-bitcoin, EUA emergindo como centro dominante para mineração de bitcoin e chips de mineração de última geração, mineradores sendo valorizados por sua liderança em interconexão de energia e mineradores emergindo como parceiros fortes para centros de dados de IA", dizem os analistas.

Os analistas destacaram que o setor de criptoativos vê uma possível vitória de Donald Trump contra o presidente Joe Biden como mais positiva para o mercado do que a reeleição do democrata. E o motivo é a postura mais fechada e rígida adotada pelo governo dos EUA em relação a cripto.

Ao mesmo tempo, o Bernstein cita um esforço recente de aproximação de Trump em relação ao mercado cripto. O ex-presidente chegou a afirmar que quer que "todos os bitcoins restantes" sejam minerados nos Estados Unidos, o que fez as ações de empresas de mineração dispararem.

Comece seu portfólio de criptomoedas. A Mynt é uma empresa BTG Pactual para você comprar e vender crypto com segurança e atendimento 24 horas. Abra agora sua conta e desbloqueie seu mundo crypto.

Para os analistas "o preço do bitcoin está correlacionado positivamente à probabilidade de termos uma Presidência de Donald Trump e permanecerá sensível às novidades eleitorais". A tendência é que, quanto mais provável seja a vitória de Trump, mais o bitcoin tenderá a subir.

E o Bernstein espera que as ações de mineradoras de criptomoedas estejam entre as maiores beneficiadas desse movimento, com potencial para novas valorizações significativas, acompanhando os movimentos do bitcoin.

Levando todos esses fatores em conta, os analistas do Bernstein mantiveram a projeção da gestora de que o bitcoin vai valer US$ 200 mil até o fim de 2025, US$ 500 mil até o fim de 2029 e US$ 1 milhão até o fim de 2030.