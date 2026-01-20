Claude ganha espaço entre usuários doméstico e amplia pressão no mercado da IA

O Claude Code, chatbot de inteligência artificial da Anthropic, deixou de ser uma ferramenta restrita a profissionais da tecnologia e passou a se popularizar entre indivíduos sem formação técnica.

De início, o Claude ganhou força entre engenheiros de software, executivos e investidores da tecnologia. A Anthropic canalizava o desenvolvimento do produto para programação e uso corporativo, com foco em empresas que buscavam automatizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

O chatbot já era bem conhecido e avaliado nesse nicho, inclusive, seu desempenho era comparado ao de desenvolvedores juniores. O lançamento do modelo mais recente, o Opus 4.5, no entanto, surpreendeu os usuários, que o entendem como um salto qualitativo em relação às versões anteriores.

O entusiasmo, porém, extrapolou a comunidade técnica. Pessoas sem especialização na área passaram a relatar nas redes sociais a criação de seus primeiros programas, além da automação de tarefas digitais sem a menor familiaridade prévia com a tecnologia. Há também os que usam o chatbot para outros fins, como análise de dados até relatórios financeiros.

Nesse impulso de popularidade, o público total do site mais que dobrou em dezembro na comparação com o ano anterior, enquanto o número de visitantes únicos diários em computadores teve uma alta de 12% no ano, segundo dados das empresas Similarweb e Sensor Tower.

Admiração e apreensão

Por um lado, especialistas olham com admiração para o "salto qualitativo" da Anthropic com seus últimos modelos. Por outro, há preocupação com o impacto da ferramenta sobre o trabalho de desenvolvedores, uma vez que o sistema está cada vez melhor em replicar habilidades construídas ao longo de toda uma carreira.

O avanço do Claude entre usuários comuns ocorre num mercado de IA cada vez mais competitivo. A principal diferença para outras ferramentas - como as da OpenAI e do Google — está justamente na sua capacidade de planejar, executar e ajustar tarefas completas no ambiente digital, além de manter o contexto em processos mais longos. Tudo isso de forma autônoma, ou seja, sem a necessidade do usuário ajustar o processo sempre que achar necessário.

A empresa também adota o conceito de "IA ética e constitucional", com princípios voltados à previsibilidade, controle e proteção de dados. Dessa forma, se posiciona como uma alternativa às plataformas focadas na produção de conteúdo sem uma regulamentação sólida.

Mesmo fortalecendo seus diferenciais, a Claude não se permite ficar atrás de suas concorrentes. Na semana passada, lançou o Claude for Healthcare, recurso que foca na organização de informações e na redução da burocracia no setor da saúde. O lançamento ocorreu dias após a chegada do ChatGPT Health, da OpenAI.