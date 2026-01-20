Samsung Galaxy A ou Motorola Moto G: qual oferece melhor câmera, bateria e preço?

Escolha entre Galaxy A e Moto G depende das suas prioridades (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16h12.
Se você está em busca de um smartphone de entrada ou intermediário, mas não quer apostar em fabricantes chinesas como a Xiaomi, duas linhas que certamente se destacam no mercado brasileiro são a Galaxy A, da Samsung, e a Moto G, da Motorola.
Ambas oferecem excelente equilíbrio entre preço e desempenho, mas com características distintas que podem agradar a diferentes tipos de usuários. A seguir, vamos analisar o que cada uma oferece, suas diferenças e qual pode ser a melhor escolha para você, dependendo das suas necessidades e prioridades.Lembrando que as especificações e os preços podem variar bastante entre os modelos, então é sempre importante realizar uma pesquisa mais detalhada antes de tomar sua decisão de compra.
A linha Galaxy A é conhecida por seus smartphones mais tecnológicos, com bons processadores, geralmente octa-core, que garantem um desempenho satisfatório para atividades diárias como redes sociais, navegação na web e até jogos leves. Muitos modelos da linha oferecem telas Super AMOLED, conhecidas por suas cores vibrantes e excelente contraste.
Por sua vez, a série Moto G se destaca pela excelente relação custo-benefício, sendo ideal para quem não busca o topo de linha, mas, sim, um aparelho que cumpra bem o seu papel no uso diário. Vários desses dispositivos incluem conectividade 5G, o que garante acesso à internet móvel de alta velocidade, um ponto positivo para quem busca mais agilidade no uso de dados.
No quesito câmeras, a linha Galaxy A geralmente leva vantagem. Alguns modelos Moto G podem até oferecer um conjunto mais potente de câmeras, mas a Galaxy A se destaca pela consistência e qualidade nas fotos, tornando-a uma escolha mais segura para quem quer um smartphone com boas câmeras sem precisar ajustar manualmente as configurações.
A Motorola sempre foi conhecida por sua excelente autonomia de bateria e a linha Moto G não foge à regra. Mesmo quando a capacidade é similar à de outros modelos no mercado, a eficiência dos smartphones Motorola é um grande diferencial.Dica: preste atenção na capacidade de carregamento rápido do smartphone, seja ele Motorola ou Samsung, e no carregador incluso, pois, em alguns casos, pode ser necessário adquirir um carregador separado para atingir o desempenho máximo.
Quando se fala em custo-benefício, o Moto G costuma ter vantagem, ainda que modelos de entrada das duas linhas, como o Galaxy A06 e o Moto G05, possam ser encontrados por menos de R$ 600.
Porém, se o orçamento permitir um pouco mais de flexibilidade, a Galaxy A oferece modelos com mais recursos, especialmente no quesito câmeras e desempenho.
Em resumo, a escolha entre Galaxy A e Moto G depende das suas prioridades. Se você busca um dispositivo com uma boa câmera, tela de qualidade e mais recursos tecnológicos, a Galaxy A é a escolha certa. Ela oferece uma experiência mais completa, com desempenho superior e atualizações de software por um período mais longo.
Já se o seu foco é autonomia de bateria, bom custo-benefício e um celular funcional sem grandes investimentos, a Moto G se destaca. A Motorola é uma excelente opção para quem busca um smartphone acessível, mas que ainda garante uma boa performance para o uso diário.