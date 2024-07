Trump vai participar de um dos maiores eventos do mercado cripto e reforça aproximação com setor

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi confirmado como um dos palestrantes da Bitcoin Conference, um dos principais eventos do mercado de criptomoedas. A presença do político no evento ocorre em meio a um esforço recente de aproximação com o setor cripto no país, como parte da sua campanha nas eleições presidenciais deste ano.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, os organizadores da conferência confirmaram a presença de Trump e de outros nomes famosos, como o ativista Edward Snowden — conhecido por defender o bitcoin — e a megainvestidora Cathie Wood, cuja gestora Ark Invest projeta que o bitcoin vai valer US$ 1 milhão até 2030.

O evento ocorrerá ainda neste mês de julho, entre os dias 25 e 27, e será um dos primeiros eventos de Trump após a sua confirmação como candidato do Partido Republicano à Presidência dos Estados Unidos na convenção do partido, que começará na próxima segunda-feira, 15.

A presença de Trump ocorre em meio a um esforço de aproximação dele em relação ao mercado cripto. O político reverteu sua posição sobre o setor e tem defendido e elogiado o segmento, defendendo que os Estados Unidos tenham uma postura mais favorável ao mercado.

O político chegou a se apresentar como um "criptopresidente" e defendeu que todas as unidades restantes de bitcoin deveriam ser mineradas no país. Sua campanha também passou a aceitar doações em criptomoedas, e Trump tem defendido uma mudança na postura do governo do país, com mais abertura ao segmento.

Trump e cripto

Durante o "Morning Call Crypto" desta quinta-feira, 11, André Portilho, head de digital assets do BTG Pactual, comentou que Trump "percebeu que tinha uma oportunidade política de abraçar o mundo cripto". "Independentemente se ele vai ser eleito ou não, se vai cumprir as promessas, se entende de cripto, esse movimento já conseguiu trazer o Partido Democrata mais para o centro nesse tema, e deve trazer mais."

Com isso, o executivo defende que é preciso "entender o que isso vai trazer em termos regulatórios e em um ambiente mais favorável para a regulação de cripto nos EUA e até para as ações da SEC. Considerando isso, é um movimento muito bom para o setor".