Atividade na Ethereum dobra com entrada de novos usuários

A Ethereum registrou quase o dobro de retenção de atividade, alcançando 8 milhões de endereços em um mês, enquanto as transações diárias atingiram um recorde histórico de 2,8 milhões em meio ao forte crescimento do uso de stablecoins

(Reprodução/Reprodução)

Cointelegraph
Cointelegraph

Agência de notícias

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11h30.

A atividade da rede Ethereum mostrou um aumento acentuado de novos usuários, com a “retenção de atividade” quase dobrando no último mês, segundo a plataforma de análise on-chain Glassnode.

A “retenção de atividade” mês a mês mostra um forte salto na nova coorte, “indicando um aumento de endereços interagindo pela primeira vez nos últimos 30 dias”, relatou a Glassnode na quinta-feira.

Ela acrescentou que isso reflete uma entrada notável de novas carteiras interagindo com a rede Ethereum, “em vez de a atividade ser impulsionada apenas por participantes existentes”.

A nova retenção de atividade, ou novos endereços na rede, saltou de pouco mais de 4 milhões para cerca de 8 milhões de endereços neste mês.

A retenção de atividade mede quantos usuários continuam ativos ao longo do tempo, mostrando essencialmente se os usuários permanecem e continuam usando a rede, em vez de aparecerem uma única vez e desaparecerem.

Transações diárias na Ethereum atingem máximas

No último ano, o número de endereços ativos na rede Ethereum mais que dobrou, passando de cerca de 410.000 contas registradas neste mesmo período do ano passado para mais de 1 milhão em 15 de janeiro, de acordo com a Etherscan.

Enquanto isso, o número de transações diárias na Ethereum disparou para uma máxima histórica de 2,8 milhões na quinta-feira, marcando um aumento de 125% em relação ao mesmo período do ano passado.

O veículo de macroeconomia Milk Road relatou na quinta-feira que isso se deveu a uma explosão do uso de stablecoins na Ethereum, enquanto as taxas estão despencando.

“Isso é o resultado de a Ethereum empurrar a execução para as L2s enquanto mantém a liquidação segura na L1. É assim que a infraestrutura financeira escalável realmente se parece”, afirmou.

“Há muito para ser otimista” com a Ethereum
A confiança e o sentimento em torno da Ethereum estão melhorando. “Há muito para ser otimista quando se olha para a Ethereum”, disse à Cointelegraph Justin d’Anethan, chefe de pesquisa da Arctic Digital.

“No curto prazo, indicadores que foram empurrados para território de sobrevenda viraram para cima e parecem sugerir preços muito mais altos, impulsionados por novos fluxos de capital para ETFs, stablecoins e protocolos cripto nativos”, acrescentou.

A atividade da rede Ethereum aumentou à medida que as transações diárias ultrapassaram 2 milhões, enquanto o staking atingiu quase 36 milhões de ETH, observou Nick Ruck, diretor da LVRG Research.

“Esses fundamentos on-chain sólidos, combinados com fluxos sustentados para ETFs e o crescente otimismo do ecossistema, posicionam a Ethereum para um possível rompimento acima dos níveis atuais de resistência no curto prazo, à medida que a liquidez se aperta em meio ao aumento da participação institucional, com atualizações recentes de escalabilidade impulsionando a velocidade e reduzindo as taxas de gás”, acrescentou.

Toda essa atividade elevada da rede e o sentimento devem ser positivos para o token do blockchain. “Há muita compressão acontecendo com a Ethereum, e isso provavelmente vai romper na próxima semana”, disse na quinta-feira o fundador da MN Fund, Michaël van de Poppe.

