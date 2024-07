Com possível vitória de Trump, cenário de cripto “é positivo” e bitcoin pode ter alta significativa

Nesta terça-feira, 16, o bitcoin e as principais criptomoedas seguem se beneficiando de um movimento de alta gerado pelo atentado ao ex-presidente dos EUA Donald Trump no último final de semana. O acontecimento que quase retirou a vida do atual candidato republicano acabou por elevar as suas chances de eleição. Nos últimos meses, Trump se demonstrou um apoiador dos criptoativos e se classificou como um “criptopresidente”.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 63.692, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de 10,6%. Desde o início do ano, o valor salta para mais de 50%.

“O bitcoin teve uma recuperação muito forte nos últimos dias, muito impulsionado pela tentativa de assassinato ao Donald Trump no fim de semana. O Trump é um cara que tem adotado uma postura pró-cripto e capitalizado a sua candidatura em cima disso. Olhando para a forma como o Trump surgiu em relação ao incidente, as chances de eleição aumentaram muito”, comentou Lucas Josa, especialista de criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube.

Sobrevivência de Trump a atentado foi decisiva

“Caso o Trump tivesse falecido, o que não aconteceu por milímetros, o preço do bitcoin poderia ter enfrentado uma correção muito mais forte pois, caso isso tivesse acontecido, nós não teríamos na presidência dos Estados Unidos, uma pessoa representando os interesses do mercado cripto como o Trump tem prometido fazer”, acrescentou Josa.

As atitudes seguintes de Trump após o atentado também seguem uma narrativa favorável aos criptoativos. O candidato finalmente anunciou seu vice, J.D. Vance, um senador pró-cripto.

“Acredito que o bitcoin vai ter uma alta significativa nos próximos meses ou pode ser até mesmo uma questão de semanas. Acho que o cenário está ficando bem positivo mesmo para cripto”, disse Josa no Morning Call Crypto.

Mt. Gox não deve impactar negativamente o preço

No curto prazo, o especialista ainda comentou sobre a Mt. Gox, corretora de criptomoedas falida que deve pagar seus credores em breve. A possibilidade de que estes credores vendam seus bitcoins para realização de lucro gerou incerteza no mercado no último mês, no entanto, não deve trazer más perspectivas para o preço da criptomoeda.

“É difícil dizer se Mt. Gox já está precificado. Acho que os próximos dias vão ser determinantes para saber disso, mas acredito que teremos um impacto de preço menor do que a gente teve com o governo da Alemanha, pensando principalmente na concentração de bitcoin nas carteiras de pessoas que podem não ter tanto interesse na venda”, concluiu Josa.

