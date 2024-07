Em ligação com Kennedy Jr., Trump diz que tiro em atentado foi como 'maior mosquito do mundo'; vídeo

Um vídeo vazado de Donald Trump ligando para Robert Kennedy Jr. ofereceu um olhar dos bastidores sobre os esforços do ex-presidente para convencer Kennedy a sair da corrida presidencial e se juntar ao seu grupo.

No viva-voz de Kennedy, Trump, o candidato republicano, pode ser ouvido oferecendo o tipo de mensagem antivacina pela qual Kennedy é conhecido. Trump também revela detalhes de sua ligação com o presidente Biden, dizendo que "foi muito agradável".

A video of Trump’s call with RFK Jr. was leaked - Trump talks about vaccines, tells RFK Jr. doing something with him would be “big,” mentioned his call with Biden and said the bullet was like “the world’s largest mosquito.”

RFK Jr apologized for the leak. pic.twitter.com/Z6DQ955P6W

— Meridith McGraw (@meridithmcgraw) July 16, 2024