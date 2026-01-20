Strategy compra US$ 2,13 bilhões em bitcoin em uma semana

A Strategy realizou, na última semana, a compra de 22.305 bitcoins por um total de US$ 2,13 bilhões, dando continuidade à sua sequência de aquisições semanais de grande porte. A operação reforça a posição da empresa como a maior detentora de bitcoin entre companhias de capital aberto no mundo.

Segundo as informações divulgadas, os ativos foram adquiridos a um preço médio de US$ 95.284 por unidade. Com essa nova compra, o volume total de bitcoins mantido pela companhia chegou a 709.715 moedas. O montante acumulado foi adquirido por um investimento total de US$ 53,92 bilhões, o que resulta em um custo médio de US$ 75.979 por bitcoin.

A Strategy é liderada por Michael Saylor, que ocupa o cargo de presidente executivo. Sob sua condução, a empresa tem mantido uma estratégia consistente de ampliação de suas reservas em bitcoin, mesmo em períodos de elevada volatilidade do mercado.

O financiamento da compra mais recente ocorreu por meio da venda de US$ 1,8 bilhão em ações ordinárias da companhia. Além disso, foram captados US$ 294,3 milhões com a emissão de sua ação preferencial perpétua denominada Stretch, identificada pelo ticker STRC. Esses recursos foram integralmente destinados à aquisição dos novos bitcoins.

Apesar da ampliação das reservas, o mercado reagiu de forma negativa no curto prazo. As ações da Strategy registraram queda de 5% no pré-mercado. O movimento ocorreu em meio à retração do preço do bitcoin, que voltou a ser negociado abaixo do patamar de US$ 91.000, após ter superado US$ 94.000 no fim da semana anterior.

A oscilação do preço do ativo digital e o desempenho das ações da companhia refletem o ambiente de instabilidade observado no mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo em que evidenciam a continuidade da estratégia adotada pela Strategy em relação ao bitcoin.

