Donald Trump anuncia que vai aceitar doações em criptomoedas para candidatura a presidente

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou na última terça-feira, 21, que passou a aceitar o envio de doações para sua campanha presidencial em criptomoedas. O político deverá representar o Partido Republicano em uma reedição da sua disputa contra o presidente Joe Biden.

Em um comunicado sobre a novidade, a campanha de Trump afirmou que ele é o primeiro candidato à Presidência dos Estados Unidos por um dos dois grandes partidos do país que aceita doações em criptomoedas. Seus apoiadores poderão enviar qualquer ativo que seja aceito pela corretora Coinbase.

O comunicado diz ainda que a nova opção de doação permitirá que os apoiadores de Trump "construam um exército de cripto que ajudará a campanha a atingir a vitória" na eleição do país, prevista para ocorrer em 5 de novembro. O anúncio também critica posições recentes do governo para o setor.

"Como presidente, Donald Trump reduziu as regulamentações e defendeu a inovação na tecnologia financeira, enquanto os Democratas, como Biden e a sua substituta oficial, Elizabeth Warren, continuam a acreditar que só o governo tem as respostas sobre como a nossa nação lidera o mundo", alega o anúncio.

A novidade já havia sido antecipada por Trump em um jantar com compradores de uma das colações de NFTs sobre o político. No evento, no início de maio, o ex-presidente reforçou que possui uma posição favorável aos ativos e que não tem "nada contra" as criptomoedas em geral.

No momento, Trump possui cerca de US$ 2,5 milhões em criptomoedas, mais especificamente o ether. O valor é fruto dos royalties de duas coleções de NFTs lançadas pelo político. Entretanto, o político não tem ligações oficiais com nenhuma moeda digital lançada recentemente em seu nome.

As leis dos Estados Unidos não proíbem o uso de criptomoedas para doações a políticos, mas definem valores máximos que podem ser doados e também trazem exigências específicas sobre o registro dessas doações junto às autoridades.

Entretanto, a posição atual de Trump é uma reversão de comentários anteriores sobre o tema. O político havia expressado ceticismo sobre criptomoedas quando era presidente dos Estados Unidos, entre 2016 e 2020. À época, ele chamou as criptomoedas de “golpe” e chegou a pedir ao Secretário do Tesouro Steve Mnuchin para “ir atrás do bitcoin”, mas sua administração nunca estabeleceu regras específicas para o setor.

Já neste ano, ele declarou que as criptomoedas "ganharam vida própria. Às vezes eu faço pequenas coisas por diversão e, você sabe, ganho dinheiro com isso". Ele disse que não comprou bitcoin mas “[às vezes] deixo as pessoas pagarem com bitcoin".