"Efeito Trump": presidente dos EUA celebra recordes do bitcoin e alta de criptomoedas

Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, celebrou no último domingo, 19, a sequência de recordes do bitcoin e a forte alta do mercado de criptomoedas nos últimos meses. O político e bilionário afirmou que o movimento está diretamente ligado à sua vitória nas eleições de 2024.

Durante o seu último comício antes de tomar posse como presidente dos EUA, Trump falou sobre o desempenho do mercado financeiro desde a sua vitória. "Vocês já estão vendo os resultados que ninguém esperava ver", disse. Ele se referiu ao fenômeno como "Efeito Trump".

"Desde a eleição, o mercado de ações subiu e o otimismo dos pequenos negócios disparou para um recorde de 41 pontos, uma máxima de 39 anos", disse. Em seguida, ele também se referiu às criptomoedas: "O bitcoin quebrou um recorde atrás do outro".

A afirmação do político é corroborada por analistas de mercado. A avaliação é de que a postura de Trump, que se classificou como um "criptopresidente" e disse que quer transformar os EUA na "capital mundial de cripto", será benéfica para o mercado cripto, animando investidores.

O bitcoin, por exemplo, superou a casa dos US$ 100 mil pela primeira vez semanas depois da vitória de Trump. Outras criptomoedas também firmaram recordes de preço e acumulam fortes valorizações nos últimos três meses, impulsionadas pelo otimismo de investidores.

Uma das promessas de campanha do presidente que mais animou investidores é a criação de uma reserva estratégica de bitcoin. A medida envolveria a acumulação de quantidades significativas da criptomoeda, aumentou a demanda pelo ativo e potencialmente impulsionando o preço.

Trump reforçou a promessa depois de ser eleito, mas o projeto ainda precisará ser avaliado pelo Congresso do país. Ao mesmo tempo, Trump lançou uma criptomoeda meme própria dias antes da posse, com o ativo saltando de preço e chegando às 25 maiores criptos do mercado.

A expectativa, agora, é que o presidente adote medidas para implementar uma regulação mais favorável ao mercado de criptomoedas. Entre as medidas discutidas, está a isenção de impostos para investimentos em criptos criadas nos Estados Unidos. Deve haver, ainda, o fim da maioria dos processos contra empresas do setor.