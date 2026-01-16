Ferrari firma 1ª parceria com corretora de criptomoedas

A exchange de criptomoedas BingX anunciou nesta sexta-feira, 16, uma parceria plurianual com a Scuderia Ferrari HP. É a primeira vez que a equipe italiana firma um acordo com uma corretora de criptoativos.

Segundo a empresa em um comunicado enviado à EXAME, a aliança faz parte de um plano de expansão global e de aproximação com marcas reconhecidas em diferentes setores. A parceria também sinaliza um compromisso de longo prazo com iniciativas de marketing e posicionamento institucional fora do ecossistema estritamente cripto.

O comunicado afirmou que "a parceria com a Scuderia Ferrari HP representa um marco decisivo na estratégia de expansão global da BingX. Como uma das equipes de automobilismo mais icônicas do mundo, a Scuderia Ferrari HP personifica precisão, ambição e a busca contínua pela excelência - valores que refletem a visão da BingX à medida que continua a escalar sua plataforma e sua comunidade".

Daniel Lai, Chief Business Officer da BingX, disse que o acordo representa um novo momento para a empresa. “Essa parceria é mais do que um marco. Firmar parceria com a Scuderia Ferrari HP estabelece um novo padrão para a BingX”, disse. Segundo o executivo, valores como disciplina e precisão presentes na equipe italiana refletem objetivos internos da corretora à medida que ela amplia sua atuação global.

"Essa colaboração reflete nossa disposição em adotar tecnologias emergentes que estejam alinhadas com nossa filosofia voltada para o futuro. À medida que nos aproximamos de uma nova era no automobilismo com os regulamentos da FIA de 2026, essa aliança demonstra nossa prontidão para explorar inovações de ponta dentro e fora das pistas, mantendo-nos fiéis ao nosso legado de precisão e busca pela excelência. Ao selecionar a BingX como nossa primeira parceira no segmento de exchanges de criptomoedas, reconhecemos o potencial transformador desse setor e a oportunidade de nos conectar com públicos globais mais amplos por meio de novas experiências digitais", disse Lorenzo Giorgetti, Chief Racing Officer da Scuderia Ferrari HP.

A parceria prevê a presença da BingX em eventos da Scuderia Ferrari HP, além de ativações em plataformas digitais, conteúdos globais e experiências voltadas aos fãs. A expectativa é que essas iniciativas se desenvolvam ao longo dos próximos anos, acompanhando a evolução do acordo.

Fundada em 2018, a BingX atua como exchange de criptomoedas e empresa Web3-AI, atendendo mais de 40 milhões de usuários em diferentes países. Seu portfólio inclui negociação à vista, derivativos e copy trading, com foco em soluções apoiadas por inteligência artificial. Antes do acordo com a Ferrari, a empresa já havia firmado parceria com o Chelsea Football Club, ampliando sua presença em iniciativas esportivas globais.

Além da BingX, outras empresas do setor cripto já haviam anunciado parcerias na Fórmula 1. A Crypto.com é patrocinadora oficial da competição, enquanto empresas como Coinbase, Binance, OKX e Kraken patrocinam equipes. Em 2024, a McLaren e a OKX anunciaram um novo design de carro inspirado em Ayrton Senna.