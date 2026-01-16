Trump ameaça aplicar tarifas aos países contrários ao plano dos EUA de anexação da Groenlândia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira, 16 de janeiro, que pode impor tarifas a países que se opuserem ao interesse norte-americano de anexar a Groenlândia.

“Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional. Então, posso fazer isso”, declarou Trump em coletiva de imprensa na Casa Branca.

Recentemente, o presidente Trump fez diversas declarações sobre a possibilidade de os EUA assumirem controle da ilha, um território autônomo que pertence à Dinamarca. O republicano tem defendido o domínio da Groenlândia como uma prioridade estratégica diante do avanço geopolítico da China e da Rússia no Ártico.

Segundo informações anteriores, a Casa Branca avalia diferentes medidas para viabilizar essa aquisição, incluindo ações militares. Também foi cogitada uma proposta formal de compra do território, embora tanto o governo dinamarquês quanto autoridades groenlandesas tenham rejeitado publicamente essa hipótese.

A sugestão de Trump de aplicar tarifas como mecanismo de pressão sobre países contrários à negociação segue uma estratégia que ele já adotou em temas como a política de preços de medicamentos.

Durante o mesmo pronunciamento, Trump relatou ter exigido que líderes estrangeiros elevassem os preços dos remédios vendidos fora dos Estados Unidos como parte de um acordo de "nação mais favorecida", sob ameaça de tarifas sobre todas as importações desses países.

"Posso fazer isso com a Groenlândia também. Posso impor tarifas a países se eles não concordarem com a Groenlândia", disse.

Uma delegação composta por representantes da Groenlândia e da Dinamarca, que se reuniu com o vice-presidente JD Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, em Washington na quinta-feira, 23, manifestou "discordância fundamental" com a posição norte-americana.