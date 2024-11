Reserva estratégica de bitcoin: governo Trump pode acumular R$ 500 bilhões na criptomoeda; entenda

A vitória de Donald Trump animou os investidores do mercado financeiro e trouxe uma onda de otimismo, com destaque para o mercado de criptomoedas. O bitcoin, por exemplo, já registrou 11 recordes consecutivos e superou a casa dos US$ 87 mil pela primeira vez. Mas uma possibilidade tem entusiasmado defensores do ativo ainda mais.

Pouco depois da confirmação da vitória de Trump, a senadora republicana Cynthia Lummis, do mesmo partido do presidente eleito, compartilhou no X, antigo Twitter, que "nós vamos construir uma reserva estratégica de bitcoin", em uma publicação com mais de 85 mil curtidas e 7 milhões de visualizações.

Lummis se tornou conhecida por ser uma das principais defensoras das criptomoedas no Congresso. E ela já havia levantado a possibilidade antes mesmo das eleições no país. No início de outubro, ela protocolou no Senado um projeto de lei que obrigaria o governo a construir essa reserva.

A ideia, segundo a senadora, seria que o governo do país comprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo. Considerando a cotação atual, o volume valeria mais de US$ 87 bilhões (pouco mais de R$ 500 bilhões, na cotação atual).

A senadora argumenta que seria possível financiar as aquisições a partir de uma reorganização das reservas que o Federal Reserve já possui, na casa dos US$ 7 trilhões, criando uma reserva de valor semelhante à reserva em ouro que o governo norte-americano possui há décadas.

"Nossa meta é criar um paralelo moderno às reservas de ouro, servindo como uma proteção na era digital contra a incerteza econômica mas mantendo o papel histórico do Tesouro de proteger as reservas nacionais críticas", explicou recentemente a republicana.

O projeto está em fase inicial de tramitação, mas já recebeu apoio do deputado democrata Ro Khanna, indicando que ele pode ter um apoio bipartidário no Congresso. E a eleição de Trump animou investidores sobre a chance do projeto ser implementado após resultar também na vitória de deputados e senadores favoráveis ao setor.

Trump e bitcoin

Ao longo de 2024, o político elogiou o bitcoin e as criptomoedas como um todo em diversas ocasiões, defendendo que o país precisa se tornar a "capital mundial de cripto". Atualmente, os EUA já possuem US$ 16 bilhões em unidades de bitcoin após apreensões de criminosos, mas não está claro se a quantia poderia ser usada como reserva.

A estratégia já é implementada por El Salvador, primeiro país a tornar o bitcoin uma moeda de curso legal, e por diversas empresas, incluindo a MicroStrategy e a Tesla, empresa do bilionário Elon Musk, que apoiou Trump na eleição deste ano.

A possibilidade gera otimismo entre investidores, já que representaria uma potencial demanda significativa pelo ativo que, com oferta limitada, poderia ter uma forte pressão de valorização. Entretanto, Trump ainda não se pronunciou oficialmente sobre o plano.