Trump promete projeto para transformar EUA em "capital mundial de cripto"

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu novos detalhes nesta quinta-feira, 29, sobre o projeto de criptoativos que está sendo desenvolvido por dois dos filhos, Donald Trump Jr. e Eric Trump, com o apoio do político. Um deles é a promessa de impulsionar o setor nos Estados Unidos.

Se referindo à iniciativa como a "Liberdade Financeira Global", Trump disse em uma publicação no X, antigo Twitter, que o projeto faz parte do seu "plano para garantir que os Estados Unidos sejam a capital mundial de criptomoedas" e prometeu revelar mais detalhes nas próximas horas.

Até o momento, ainda há poucas informações públicas sobre a iniciativa. O site CoinDesk identificou um site do projeto que possui informações sobre a intenção de dar acesso a "oportunidades de investimento de alto retorno" por meio dos criptoativos e da tecnologia blockchain.

A iniciativa seria a "única plataforma de finanças descentralizadas [DeFi, na sigla em inglês]" apoiada por Donald Trump e permitiria a conexão de investidores com as "melhores ferramentas das finanças descentralizadas para realizar investimentos em cripto seguros e com alto rendimento".

Também neste mês, o candidato nas eleições presidenciais deste ano disse que estava na hora de "tomar uma posição contra os grandes bancos e as elites financeiras". "Durante muito tempo, o norte-americano médio foi pressionado pelos grandes bancos e pelas elites financeiras", afirmou ainda o político.

Eric Trump chegou a prometer que o projeto iria "estremecer" o setor bancário. A Forbes afirmou em reportagem recente que a iniciativa deve incluir uma alternativa para as contas bancárias atuais, além de envolver o mercado imobiliário, com acesso facilitado a colaterais.

Em entrevista ao Washington Post, Eric Trump comentou que "“essencialmente, mais de metade deste país neste momento não pode ser bancarizada. O que significa que serão rejeitados para a maioria dos empréstimos da maioria das instituições. Mas, com esta tecnologia, eles poderiam ter a capacidade de serem aprovados ou negados quase instantaneamente por um credor com base na matemática, não na política. O dinheiro poderia estar na conta deles em minutos, não em meses".

O movimento dos filhos de Donald Trump ocorre em meio a um esforço de aproximação do ex-presidente com o mercado de criptoativos, cortejando possíveis eleitores e doadores de campanha durante as eleições presidenciais deste ano. Ele chegou a se descrever como um "criptopresidente" e prometeu medidas para impulsionar o setor nos Estados Unidos.