Trump confirma intenção de criar "reserva estratégia de bitcoin"; entenda o plano

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump confirmou a sua intenção de criar uma "reserva estratégica de bitcoin". Ele disse, ainda, que o projeto deverá ser semelhante à reserva estratégica de petróleo que o país possui, mas não deu mais detalhes sobre como funcionará a sua criação. A fala, porém, foi o suficiente para animar investidores.

Trump falou brevemente sobre o tema durante uma entrevista para a CNBC no mesmo dia em que participou da abertura de mercado nos Estados Unidos. Questionado sobre a criptomoeda, ele defendeu a importância do país realizar ações envolvendo o ativo para não perder espaço para outras nações.

"Nós vamos fazer alguma coisa grande com cripto porque nós não queremos a China ou outro país [fazendo alguma coisa]. Não apenas a China, mas outros países estão abraçando cripto, e nós queremos estar na liderança", declarou o próximo presidente dos EUA.

Em seguida, ele foi questionado se a sua intenção era criar uma reserva estratégica de cripto semelhante às reservas de petróleo dos Estados Unidos. Trump respondeu que "sim, eu acho que sim", sem dar mais detalhes sobre a iniciativa.

Após a declaração, o bitcoin teve um novo salto de preço e chegou a um novo recorde de preço, de US$ 106 mil. O movimento reflete a expectativa de que a reserva impulsionaria a demanda pela criptomoeda, o que levaria a uma forte valorização de preço.

Reserva estratégica de bitcoin

Pouco depois da confirmação da vitória de Trump, a senadora republicana Cynthia Lummis, do mesmo partido do presidente eleito, compartilhou no X, antigo Twitter, que "nós vamos construir uma reserva estratégica de bitcoin", em uma publicação com mais de 85 mil curtidas e 7 milhões de visualizações.

No início de outubro, ela protocolou no Senado um projeto de lei que obrigaria o governo a construir essa reserva. A ideia, segundo a senadora, seria que o governo do país comprasse 200 mil unidades de bitcoin nos cinco anos seguintes à aprovação da proposta, resultando em uma reserva de 1 milhão de unidades do ativo.

Considerando a cotação atual, o volume valeria mais de US$ 90 bilhões (pouco mais de R$ 544 bilhões, na cotação atual).

"Nossa meta é criar um paralelo moderno às reservas de ouro, servindo como uma proteção na era digital contra a incerteza econômica mas mantendo o papel histórico do Tesouro de proteger as reservas nacionais críticas", explicou recentemente a republicana.