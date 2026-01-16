Fora do eixo Rio-SP, Piauí se destaca com novos entrantes na B3 em 2025

B3: bolsa atrai 206 mil novos investidores (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 13h19.
Fechando acima de 160 mil pontos, com alta de 34%, o Ibovespa encerrou 2025 com 32 novos recordes históricos, no melhor desempenho em nove anos. A alta se reflete nos números: a bolsa brasileira atraiu 206 mil novos investidores em renda variável no ano passado, segundo dados da B3.
Isso representa um crescimento de 4% entre os meses de dezembro de 2024 e de 2025.
Mas para além do macro, o que chama a atenção é o detalhe: fora do eixo Rio-São Paulo, o Piauí foi o estado que mais cresceu na base de investidores, com um aumento de 7,73%.
Além dele, os estados de Amazonas, Pará, Paraíba, Ceará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Bahia e Sergipe também tiveram altas acimas de 5%.
Ainda assim, o Sudeste domina em representatividade.
Atualmente, a B3 conta com quase 5,5 milhões de investidores em renda variável e um valor de custódia de R$ 635 bilhões neste tipo de ativo, um aumento de 20% em relação aos quase R$ 528 bilhões do final de 2024.
Deste total de CPFs, 1,9 milhão de investidores são do estado de São Paulo, a maior presença na bolsa. Em seguida, estão os estados de Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).
Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, comenta que os dados mostram que o mercado de capitais avança para além dos grandes centros e chega cada vez mais aos demais polos do país, explicitando o potencial enorme destas regiões.
“O crescimento no número de investidores em todos os estados reforça o compromisso da B3 com a democratização do acesso ao mercado de capitais, ampliando oportunidades de investimento, educação financeira e participação de toda a população brasileira no desenvolvimento econômico do Brasil”, diz.
|Estado
|Investidores em 2024
|Investidores em 2025
|Aumento (%)
|Piauí
|32.037
|34.514
|7,73%
|Amazonas
|47.720
|51.202
|7,30%
|Pará
|84.221
|90.134
|7,02%
|Paraíba
|52.987
|56.688
|6,98%
|Ceará
|126.126
|134.751
|6,84%
|Maranhão
|56.773
|60.598
|6,74%
|Amapá
|8.492
|9.037
|6,42%
|Pernambuco
|134.819
|143.433
|6,39%
|Alagoas
|35.791
|38.073
|6,38%
|Roraima
|8.548
|9.086
|6,29%
|Rio Grande do Norte
|51.547
|54.736
|6,19%
|Acre
|8.764
|9.302
|6,14%
|Rondônia
|30.850
|32.699
|5,99%
|Bahia
|194.793
|205.215
|5,35%
|Sergipe
|31.764
|33.444
|5,29%
|Espírito Santo
|109.090
|114.355
|4,83%
|Tocantins
|20.728
|21.661
|4,50%
|Minas Gerais
|530.178
|553.764
|4,45%
|Rio de Janeiro
|527.072
|549.603
|4,27%
|Mato Grosso
|70.417
|73.348
|4,16%
|Mato Grosso do Sul
|58.417
|60.515
|3,59%
|Distrito Federal
|143.141
|148.005
|3,40%
|Goiás
|146.137
|151.071
|3,38%
|São Paulo
|1.861.351
|1.919.926
|3,15%
|Paraná
|338.527
|348.530
|2,95%
|Santa Catarina
|255.909
|262.966
|2,76%
|Rio Grande do Sul
|292.979
|298.471
|1,87%
|Total
|5.259.178
|5.465.127
|3,92%