Fora do eixo Rio-SP, Piauí se destaca com novos entrantes na B3 em 2025

Fechando acima de 160 mil pontos, com alta de 34%, o Ibovespa encerrou 2025 com 32 novos recordes históricos, no melhor desempenho em nove anos. A alta se reflete nos números: a bolsa brasileira atraiu 206 mil novos investidores em renda variável no ano passado, segundo dados da B3.

Isso representa um crescimento de 4% entre os meses de dezembro de 2024 e de 2025.

Mas para além do macro, o que chama a atenção é o detalhe: fora do eixo Rio-São Paulo, o Piauí foi o estado que mais cresceu na base de investidores, com um aumento de 7,73%.

Além dele, os estados de Amazonas, Pará, Paraíba, Ceará, Maranhão, Amapá, Pernambuco, Alagoas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre, Rondônia, Bahia e Sergipe também tiveram altas acimas de 5%.

Sudeste ainda domina

Ainda assim, o Sudeste domina em representatividade.

Atualmente, a B3 conta com quase 5,5 milhões de investidores em renda variável e um valor de custódia de R$ 635 bilhões neste tipo de ativo, um aumento de 20% em relação aos quase R$ 528 bilhões do final de 2024.

Deste total de CPFs, 1,9 milhão de investidores são do estado de São Paulo, a maior presença na bolsa. Em seguida, estão os estados de Minas Gerais (554 mil) e Rio de Janeiro (550 mil).

Para além dos grandes centros

Felipe Paiva, diretor de Relacionamento com Clientes e Pessoa Física da B3, comenta que os dados mostram que o mercado de capitais avança para além dos grandes centros e chega cada vez mais aos demais polos do país, explicitando o potencial enorme destas regiões.

“O crescimento no número de investidores em todos os estados reforça o compromisso da B3 com a democratização do acesso ao mercado de capitais, ampliando oportunidades de investimento, educação financeira e participação de toda a população brasileira no desenvolvimento econômico do Brasil”, diz.

Ranking do crescimento da base de investidores na B3 entre 2024 e 2025