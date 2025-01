Trump lança criptomoeda própria, que dispara 10.000% e já vale US$ 5,4 bilhões

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump surpreendeu o mercado cripto na noite da última sexta-feira, 17, ao anunciar o lançamento de uma criptomoeda meme própria. Batizada de TRUMP, a memecoin atraiu rapidamente bilhões em investimentos e já se encontra entre as 35 criptos mais valiosas, de acordo com dados do CoinGecko.

Desde que foi lançado, o token já acumula uma valorização de mais de 10.000%. Trump anunciou o lançamento em publicações nas redes sociais: "Meu novo meme oficial chegou! Está na hora de celebrarmos tudo que representamos: a vitória! Juntem-se a mim na super especial Comunidade Trump. Obtenham o $TRUMP agora".

O lançamento do projeto ocorre dias antes da posse de Trump como o novo presidente dos Estados Unidos. A memecoin foi lançada no blockchain Solana.

Inicialmente, o mercado se dividiu entre euforia e suspeitas sobre o projeto. Alguns investidores acharam que a conta do presidente eleito poderia ter sido hackeada para divulgar uma falsa criptomoeda e então aplicar um golpe contra os seus compradores. Outros, porém, não perderam tempo e compraram o ativo.

A combinação de apoiadores de Trump interessados no projeto e investidores especulativos buscando lucrar com potenciais valorizações significativas fizeram o preço da criptomoeda meme saltar em poucas horas. No momento, ela está cotada em US$ 25,82, o que resulta em uma capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões.

A título de comparação, o valor, na casa dos R$ 31 bilhões considerando a cotação atual, já é superior à capitalização de empresas brasileiras tradicionais como a Braskem, a Ambipar, a CCR, a Copel e a Cosan. Entretanto, as memecoins são conhecidas pela elevada volatilidade, o que significa que esse valor pode ter quedas ou altas repentinas, ilustrando o risco do investimento.

Informações identificadas até o momento no mercado cripto indicam que o projeto foi criado pela empresa CIC Digital, a mesma que firmou um acordo de licenciamento da imagem de Trump para lançar diversas coleções de NFTs (tokens não-fungíveis) com imagens do político. Esse detalhe fortaleceu a tese de que o projeto realmente é legítimo e ligado ao presidente eleito.

Por outro lado, analistas destacaram o fato de que cerca de 80% de todas as unidades criadas da criptomoeda meme estão sob controle da CIC Digital, com apenas 10% sendo disponibilizado para o público.

Tradicionalmente, esse grau de concentração gera temores no mercado por permitir manipulações de preço e abrir espaço para fortes quedas em caso de venda desse montante para realização de lucros.