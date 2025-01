Criptomoedas "made in USA" disparam com mercado à espera de anúncios de Trump

As expectativas do mercado para o novo governo de Donald Trump têm impulsionado as criptomoedas nos últimos meses, mas um segmento específico tem atraído mais investimentos neste início de 2025: as moedas "made in USA". Esse grupo reúne projetos desenvolvidos nos Estados Unidos, e há a visão de que eles podem ser os maiores beneficiados pelo novo governo.

O grupo ganhou uma página específica de monitoramento na plataforma CoinGecko. Considerando as que possuem uma capitalização superior a US$ 1 bilhão, e portanto estão entre as 100 maiores do mercado, há mais de 15 criptos que se enquadrariam na categoria.

A maior criptomoeda do grupo é o XRP. O ativo tem sido um dos principais beneficiados pela vitória de Trump nas eleições presidenciais de 2024, em especial pela visão de que a nova administração vai adotar uma postura regulatória que tende a resolver os problemas jurídicos que o ativo enfrenta.

A Solana está em segundo lugar. O blockchain ganhou destaque nos últimos dias após ser escolhido para abrigar a criptomoeda meme lançada por Donald Trump, atraindo bilhões em investimentos e novos usuários.

Há, ainda, criptomoedas que não foram grandes destaques nos últimos anos, mas voltaram aos holofotes em 2025: a HBAR, da Hedera, e a litecoin. As duas criptos têm atraído investimentos devido à perspectiva de que elas serão as próximas a ganharem ETFs nos EUA em meio a um ambiente regulatório mais favorável.

De acordo com os dados do CoinGecko, a Solana acumula uma alta de 45,7% nos últimos sete dias, liderando no segmento. A HBAR e o XRP estão empatados em segundo lugar, com 38,4% de alta cada. Já a litecoin acumula uma valorização de 27% no período.

O grupo é composto, ainda, por ativos como a XLM, da Stellar, a AVAX, da Avalanche, a filecoin e a algorand, além da stablecoin pareada ao dólar USDC. Há, também, as criptomoedas meme lançadas por Trump e por sua esposa, Melania Trump.

Entre as possíveis ações de Trump para o setor, há informações de que ele pode zerar os impostos cobrados em investimentos de criptomoedas criadas nos Estados Unidos. Ele pode criar, ainda, uma reserva estratégica do país específica com alguns desses ativos, em especial a Solana, o XRP e a USDC. No momento, porém, o mercado ainda se baseia em especulações, tornando altas futuras desses ativos incertas.