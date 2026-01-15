Stablecoins podem retirar US$ 6 tri dos bancos, diz CEO do Bank of America

O avanço das stablecoins que oferecem rendimento pode provocar impactos relevantes sobre o sistema bancário tradicional, segundo o CEO do Bank of America, Brian Moynihan. Em declarações recentes, o executivo estimou que esse tipo de ativo digital poderia retirar até US$ 6 trilhões em depósitos do setor bancário, reduzindo a capacidade de concessão de crédito e afetando especialmente pequenas e médias empresas.

As afirmações foram feitas em um momento de debate regulatório nos Estados Unidos, enquanto o Comitê Bancário do Senado analisa um projeto de lei sobre criptomoedas que teve sua tramitação adiada. A versão mais recente do texto legislativo propõe proibir stablecoins ociosas de oferecerem rendimento semelhante ao de contas bancárias. O rascunho divulgado nesta semana veta a distribuição de juros sobre depósitos em stablecoins, salvo em casos específicos, como recompensas associadas a transações, remessas ou programas de fidelidade.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Durante uma teleconferência de resultados trimestrais, Moynihan comparou a estrutura financeira das stablecoins com rendimento à de fundos de mercado monetário. Nesse modelo, os recursos depositados são aplicados em ativos de baixo risco e curto prazo, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Para o CEO do Bank of America, esse mecanismo implica que os recursos migrariam para fora do sistema bancário tradicional, reduzindo a base de depósitos que sustenta a concessão de empréstimos.

Segundo Moynihan, o banco já apresentou suas preocupações ao Congresso, destacando os potenciais efeitos adversos para empresas de menor porte. Ele afirmou que pequenas e médias companhias dependem mais fortemente do crédito bancário para financiamento de suas operações, enquanto grandes empresas costumam acessar os mercados de capitais para captar recursos, por exemplo por meio de ofertas públicas de ações.

A saída de depósitos para stablecoins poderia, na avaliação do executivo, elevar o custo do crédito na economia. Com menos recursos provenientes de depósitos de clientes, os bancos teriam que reduzir a concessão de empréstimos ou recorrer a fontes alternativas de financiamento. Moynihan explicou que, nesse cenário, as instituições financeiras precisariam buscar funding no mercado atacadista, como junto ao banco central ou aos mercados de capitais.

Esse tipo de financiamento tende a ser mais caro do que os depósitos tradicionais, o que poderia se refletir em taxas de juros mais elevadas para tomadores de crédito. Para o CEO do Bank of America, esse efeito colateral reforça a necessidade de cautela regulatória ao tratar das stablecoins que oferecem rendimento, sobretudo diante do potencial impacto sobre o crédito e sobre segmentos mais dependentes do sistema bancário.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok