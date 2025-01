Criptomoedas hoje: bitcoin bate novo recorde de preço antes de posse de Trump

Nesta segunda-feira, 20, irá ocorrer a cerimônia de posse de Donald Trump como o novo presidente dos Estados Unidos. A data foi muito aguardada por investidores de criptomoedas, depois que a eleição do autointitulado “criptopresidente” trouxe uma série de recordes para o mercado cripto em novembro do último ano. No entanto, antes mesmo do início da cerimônia, o bitcoin atingiu um novo recorde de preço.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 106.997, com alta de 2,2% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Durante a madrugada desta segunda-feira, a criptomoeda atingiu uma nova máxima histórica, em US$ 109.114.

Posse de Trump ainda pode mexer com o mercado

Investidores e especialistas ainda aguardam pela posse de Trump, marcada para iniciar as 14h desta segunda-feira, 20, no horário de Brasília. A expectativa é que o novo presidente traga uma abordagem regulatória mais amigável ao setor. Entre suas promessas de campanha, Trump chegou a dizer que quer transformar os EUA na “capital mundial de cripto”.

"O movimento de alta está diretamente relacionado à posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump. A expectativa de que a nova administração adote políticas mais favoráveis aos ativos digitais tem fortalecido a confiança dos investidores do espaço cripto de forma generalizada”, disse João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Desde a eleição de Trump, o bitcoin valorizou-se em mais de 50%, impulsionado por sua postura pró-cripto e planos como a proposta de uma reserva estratégica de bitcoin nos EUA. Além disso, a nomeação de figuras favoráveis à indústria cripto para cargos-chave, como Paul Atkins para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), reforça a perspectiva de um ambiente regulatório mais amigável”, acrescentou.

“No entanto, é importante considerar que o mercado de criptomoedas permanece volátil, e fatores macroeconômicos, como decisões de política monetária e mudanças no cenário regulatório, podem influenciar significativamente a trajetória do bitcoin, que a priori é ascendente”, concluiu o analista à EXAME.

Além do bitcoin, outras criptomoedas também podem se beneficiar da posse de Donald Trump. O novo presidente já lançou sua própria criptomoeda, TRUMP, que chegou a disparar 28.000%.

