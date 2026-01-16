Após alta, ETFs de bitcoin registram maiores entradas de 2026

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de bitcoin registraram fortes entradas por três dias consecutivos, revertendo as perdas do início de janeiro.

As entradas em ETFs spot de bitcoin superaram US$ 843,6 milhões na quarta-feira, marcando o maior volume diário de 2026 até agora, de acordo com dados da plataforma de pesquisa cripto SoSoValue.

Durante a sequência de três dias, os ETFs à vista de bitcoin atraíram mais de US$ 1,7 bilhão, compensando saídas anteriores de cerca de US$ 1,4 bilhão entre 6 e 9 de janeiro.

As novas entradas ocorreram enquanto o bitcoin revisitava máximas de dois meses acima de US$ 97 mil na quarta-feira, elevando o sentimento dos investidores à medida que o Índice de Medo e Ganância entrou em território de “ganância” pela primeira vez desde outubro.

IBIT da BlackRock lidera as entradas diárias

O gigante de investimentos BlackRock liderou as entradas em ETFs à vista de bitcoin ontem, com seu iShares Bitcoin ETF (IBIT) atraindo mais de US$ 648 milhões.

Outros contribuintes de destaque incluíram o Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) da Fidelity, que adicionou US$ 125,4 milhões.

O ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) da ARK Invest captou quase US$ 30 milhões, enquanto o Bitwise Bitcoin ETF (BITB) registrou US$ 10,6 milhões em entradas.

US$ 1,5 bilhão em janeiro até agora

Os ETFs à vista de bitcoin atraíram US$ 1,5 bilhão em entradas ao longo de nove dias de negociação em janeiro, sinalizando uma reversão notável de tendência.

As entradas de US$ 754 milhões na terça-feira foram as maiores desde 7 de outubro, quando os ETFs à vista de bitcoin registraram US$ 875,6 milhões em entradas, segundo a SoSoValue.

A alta nos fundos de bitcoin ocorreu enquanto a criptomoeda ultrapassava US$ 97 mil pela primeira vez desde meados de novembro.

Depois de atingir brevemente US$ 97.957 na quarta-feira, o bitcoin recuou levemente, sendo negociado a US$ 96.642 no momento da publicação, de acordo com dados da Coinbase.

Em meio à alta de preços, o Índice de Medo e Ganância saltou para 61 na quarta-feira, entrando em território de “ganância” pela primeira vez desde outubro.

