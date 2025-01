"Era de ouro dos EUA começa agora", diz Trump na posse de seu segundo mandato como presidente

Donald Trump fez, pela segunda vez, o juramento presidencial e tomou posse como presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 20. Logo no início de seu discurso na volta ao cargo, ele deu o tom do que se pode esperar de seu governo:

"A era de ouro dos EUA começa agora", disse.

A primeira medida, amplamente esperada, foi o anúncio de um estado de emergência nacional na fronteira dos EUA com o México.

"Assinarei uma série de ordens executivas. Com elas, iniciaremos a restauração dos EUA e a revolução do senso comeum", disse. "Em primeiro lugar, declararei emergência na fronteira do Sul [dos EUA]. Todas as entradas ilegais serão impedidas e vamos começar o processo de retornar milhões de imigrantes ilegais de volta ao lugares de onde vieram."

Segundo ele, voltará a vigorar uma política de seu mandato, a "Fique no México". "Acabarei com a prática de 'pegar e soltar'. E enviarei tropas para a fronteira para repilar a desastrosa invasão de nosso país", afirmou.

AO VIVO: Posse de Trump nos EUA

Em sua fala, cujo tom soou mais sombrio do que o utilizado em comícios pelo país, Trump abordou os principais pontos de seu novo mandato e tocou em temas como imigração, doutrinação em escolas, o uso "bélico" do departamento de Justiça, entre outros assuntos.

"A América será ainda melhor, mais forte e mais excepcional do que nunca antes. Eu retorno à presidência confiante e otimista que estamos no começo de uma nova era de sucesso nacional", afirmou Trump.

O republicano construiu seu discurso em cima de um sentimento difuso de parte da sociedade americana de que o país vive uma crise de confiança, e que as instituições não são capazes de responder às necessidades.

"Estamos enfrentando uma crise de confiança, por anos as instituições corruptas extraíram poder e riqueza dos nossos cidadãos enquanto os pilares da nossa sociedade foram quebrados", afirmou.

Matéria em atualização