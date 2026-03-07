Esporte

Wrexham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Em clima de FA Cup, Wrexham recebe o Chelsea em duelo eliminatório; Blues chegam embalados e podem rodar o elenco para a partida

Chelsea: Blues busca classificação contra a "zebra" da competição (Luke Hales/Getty Images)

Chelsea: Blues busca classificação contra a "zebra" da competição (Luke Hales/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 7 de março de 2026 às 09h19.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Chelsea visita o Wrexham neste sábado, 7, às 14h45 (de Brasília) no Racecourse Ground, em duelo eliminatório pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O jogo ganha holofotes também fora de campo porque o clube galês é comandado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o clube em novembro de 2020 e vêm impulsionando o time rumo a patamares maiores.

Como vem o Chelsea para o confronto

O Chelsea chega em alta depois de golear o Aston Villa por 4 a 1 no meio de semana, pela Premier League, e encara a FA Cup como chance de seguir vivo em uma competição de mat- mata, mas com possibilidade de rotação pensando no calendário já que as oitavas da Champions League começam na próxima semana, contra o PSG.

Como vem o Wrexham para o confronto

Já o Wrexham vive um bom recorte recente: vem de três vitórias seguidas na Championship e, na própria FA Cup, já fez barulho ao eliminar o Nottingham Forest.

Onde assistir Wrexham x Chelsea ao vivo

A partida terá transmissão no Disney+. O canal oficial da ESPN no YouTube exibe a narração ao vivo do confronto.

Prováveis escalações

Wrexham (Técnico: Phil Parkinson)
Okonkwo; Cloeworth, Hyam e Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien e Thomason; Rathbone, Moore e Broadhead.

Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Jorgensen; Reece James, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; Andrey Santos, Lavia e Enzo Fernández; Pedro Neto, Delap e Garnacho.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Mansfield Town x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Antes da final contra o Ceará, Fortaleza lucra R$ 500 mil com seis patrocínios no uniforme

México x Brasil: onde assistir, horário e provável escalação

Classificação do GP da Austrália de F1 2026: horário e onde assistir ao vivo

Mais na Exame

Negócios

Novo instituto de treinamento aposta na cirurgia robótica com cadáver fresco e mira R$ 3 milhões

Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Ceará?

Mercado Imobiliário

Estilo The Sims: Empresa promete casa pronta em 12 meses a preço fechado

Guia do Eleitor

Eleições 2026: quais cargos políticos serão definidos em outubro?