Wrexham x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Chelsea: Blues busca classificação contra a "zebra" da competição (Luke Hales/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h19.
O Chelsea visita o Wrexham neste sábado, 7, às 14h45 (de Brasília) no Racecourse Ground, em duelo eliminatório pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O jogo ganha holofotes também fora de campo porque o clube galês é comandado pelos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que compraram o clube em novembro de 2020 e vêm impulsionando o time rumo a patamares maiores.
O Chelsea chega em alta depois de golear o Aston Villa por 4 a 1 no meio de semana, pela Premier League, e encara a FA Cup como chance de seguir vivo em uma competição de mat- mata, mas com possibilidade de rotação pensando no calendário já que as oitavas da Champions League começam na próxima semana, contra o PSG.
Já o Wrexham vive um bom recorte recente: vem de três vitórias seguidas na Championship e, na própria FA Cup, já fez barulho ao eliminar o Nottingham Forest.
A partida terá transmissão no Disney+. O canal oficial da ESPN no YouTube exibe a narração ao vivo do confronto.
Wrexham (Técnico: Phil Parkinson)
Okonkwo; Cloeworth, Hyam e Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien e Thomason; Rathbone, Moore e Broadhead.
Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Jorgensen; Reece James, Adarabioyo, Badiashile e Cucurella; Andrey Santos, Lavia e Enzo Fernández; Pedro Neto, Delap e Garnacho.