PSG x Mônaco: onde assistir, horário e prováveis escalações

PSG e Mônaco se reencontram no Parque dos Príncipes em duelo direto pela Ligue 1

Paris Saint-Germain: clube busca manter vantagem na liderança da Ligue 1 (Mustafa Yalcin/Anadolu/Getty Images)

Publicado em 6 de março de 2026 às 13h48.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Mônaco nesta sexta feira, 6 de março, às 16h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 25ª rodada da Ligue 1.

Como vem o PSG para o confronto

O PSG chega como líder do Campeonato Francês, com 57 pontos, e tenta manter a vantagem sob o segundo colocado Lens. A equipe vem de uma sequência de quatro jogos sem perder e, sendo duas dessas partidas contra o próprio Mônaco, em confronto direto pela Champions League com vitória fora de casa e empate em Paris.

Como vem o Mônaco para o confronto

Já o Mônaco aparece em 7º lugar, com 37 pontos, e entra pressionado para seguir na briga por vaga em competição europeia. O duelo também tem um componente psicológico, já que o time reencontra o rival uma semana depois da eliminação na Champions.

Onde assistir a PSG x Mônaco ao vivo?

A partida terá transmissão da CazéTV.

Que horas é o jogo PSG x Mônaco hoje?

O jogo é às 16h45 (de Brasília).

Prováveis escalações

PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Zaïre Emery, Vitinha, Fernández; Doué, Gonçalo Ramos, Barcola.

Mônaco (Técnico: Sébastien Pocognoli)
Kohn; Kehrer, Zakaria, Faes; Vanderson, Teze, Camara, Henrique; Akliouche, Golovin; Balogun.

