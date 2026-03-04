Aston Villa x Chelsea: onde assistir, horário e prováveis escalações

Chelsea: Blues buscam zona de classificação para Champions League (ustin Setterfield - FIFA/FIFA via Getty Images)
Freelancer
Publicado em 4 de março de 2026 às 12h36.
O Aston Villa recebe o Chelsea nesta quarta feira, 4, às 16h30 (horário de Brasília), no Villa Park, em Birmingham, pela 29ª rodada da Premier League. O jogo ganha peso direto na briga por vagas europeias, com os dois clubes separados por poucos pontos na tabela.
O Aston Villa chega como 4º colocado, com 51 pontos em 28 jogos, defendendo posição no G4. O momento recente, porém, liga o alerta: o time somou apenas um ponto nos últimos dois jogos de Premier League e venceu só uma vez nos últimos seis jogos considerando todas as competições. Vem de derrota para o Wolverhampton por 2 a 0 e busca voltar a vencer após essa sequência negativa.
Os Blues ocupam a 6ª colocação, com 45 pontos em 28 jogos, e entram em campo para encostar no Liverpool, que perdeu na rodada e está a apenas três pontos de diferença. Com muitos desfalques por lesão, incluindo o brasileiro Estêvão, a lista de ausências também conta com Gittens, Wiley, Cucurella e Colwill.
A partida terá transmissão pela ESPN, na TV por assinatura e pelo Disney+, no streaming.
A partida acontece nesta quarta feira, 4, às 16h30 (horário de Brasília).
Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Emi Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres e Maatsen (ou Digne); Douglas Luiz e Onana; Sancho, Rogers e Buendía; Watkins.
Chelsea (Técnico: Liam Rosenior)
Sánchez; Reece James, Fofana, Chalobah e Malo Gusto; Caicedo e Andrey Santos; Enzo Fernández, Palmer e Garnacho; João Pedro.