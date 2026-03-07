Atlético de Madrid x Real Sociedad: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético de Madrid: Colchoneros busca retomar caminho das vitórias (Fran Santiago/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h55.
O Atlético de Madrid recebe a Real Sociedad neste sábado, 7, no Estádio Riyadh Air Metropolitano em Madri. A partida é válida pela 27ª rodada de LaLiga. A bola rola às 14h30 (de Brasília), com peso direto na tabela: os colchoneros entram como 3º colocado, enquanto a Real Sociedad tenta se aproximar da briga por competições europeias.
O Atlético de Madrid chega para o jogo com oscilações em resultados: venceu Real Oviedo por 1 a 0 e Espanyol, 4 a 2, pela LaLiga, além de fazer 4 a 1 no Club Brugge na Champions League, mas sofreu dura derrota por 3 a 0 para o Barcelona na Copa do Rei - mesmo assim se classificou à decisão do torneio. Seu rival? A própria Real Sociedad.
A Real Sociedad, por sua vez, chega com confiança: venceu por 1 a 0 o Mallorca por LaLiga e bateu o Athletic Bilbao, no clássico basco, por 1 a 0 na Copa do Rei, classificando-se para a decisão do torneio. Exatamente contra o Atlético de Madrid.
A equipe também mostrou alguns sinais de instabilidade defensiva no 3 a 3 com o Real Oviedo, além da goleada por 4 a 1 sofrida para o Real Madrid.
No Atlético, os nomes mais decisivos no elenco são: Alexander Sørloth (9 gols) e Julián Álvarez (8), com Griezmann também aparecendo entre os principais goleadores. Na Real Sociedad, o protagonismo ofensivo passa por Oyarzabal (10 gols) e Gonçalo Guedes (6), além de Brais Méndez como peça de chegada.
A transmissão indicada nas prévias é de ESPN e Disney+, além de XSports no streaming.
Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Jan Oblak; Nahuel Molina, Clément Lenglet, José María Giménez, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Thiago Almada, Álex Baena, Rodrigo Mendoza, Nico González; Alexander Sørloth.
Real Sociedad (Técnico: Pellegrino Matarazzo)
Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Aihen Muñoz; Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Pablo Marín, Carlos Soler, Yangel Herrera; Mikel Oyarzabal.