Como a 'terapia em grupo' ajudou o Arsenal na Premier League e na Champions

O Arsenal está em um dos melhores momentos da temporada, liderando a Premier League e a Liga dos Campeões da Uefa.

Talento dentro de campo? Claro, mas uma conversa interna entre jogadores no vestiário do Emirates Stadium também ajudou no processo.

A reunião aconteceu depois do empate contra o Wolverhampton e antecedeu a vitória por 4 a 1 sobre o Tottenham no clássico londrino, segundo o jornal O Globo.

A equipe comandada por Mikel Arteta chega à 28ª rodada do Campeonato Inglês com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City e mantém campanha perfeita na fase de grupos da Champions League, com oito vitórias em oito jogos.

'Terapia em grupo' marcou mudança de postura

O empate contra o Wolverhampton, então lanterna da Premier League, aumentou a preocupação interna após dois jogos consecutivos sem vitória. Diante do cenário, os jogadores do Arsenal optaram por realizar uma reunião para avaliar o desempenho recente e discutir ajustes antes da sequência decisiva da temporada.

Autor de dois gols contra o Tottenham, Viktor Gyökeres indicou que o encontro teve papel importante na reação do Arsenal na Premier League. Segundo o atacante, a conversa fortaleceu o grupo e ajudou na mudança de postura vista no clássico londrino.

A temporada até o momento

O Arsenal não conquista o título inglês desde 2004, quando teve a lendária temporada invicta no campeonato. No ano passado, ficou com o vice-campeonato. Agora, aparece novamente como forte candidato ao troféu da Premier League.

Na classificação do Campeonato Inglês, o clube soma cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. Já na Liga dos Campeões da Uefa, terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, reforçando o bom momento também no cenário europeu.

Próximo desafio: clássico contra o Chelsea

O próximo desafio será o clássico Arsenal x Chelsea, no Emirates Stadium. Enquanto os Gunners vivem fase positiva na Premier League e na Champions League, o Chelsea chega pressionado e ocupa a quinta posição na tabela.