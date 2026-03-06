Esporte

Wolverhampton x Liverpool: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Wolves recebem os Reds no Molineux dias após vitória na Premier League; duelo é eliminatório e vale vaga nas quartas da FA Cup

Liverpool: equipe de Arne Slot chega ao confronto após derrota para o próprio Wolves (Andrew Powell/Getty Images)

Liverpool: equipe de Arne Slot chega ao confronto após derrota para o próprio Wolves (Andrew Powell/Getty Images)

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h11.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Wolverhampton recebe o Liverpool nesta sexta feira, 6, às 17h (de Brasília), no Molineux Stadium, em jogo único das oitavas de final da Copa da Inglaterra.

Como chega o Wolverhampton para o confronto?

O Wolverhampton chega com moral: acabou de vencer o Liverpool por 2 a 1 na Premier League, também no Molineux. Apesar disso, a equipe aparece na lanterna da competição.

Na Copa da Inglaterra, a campanha até aqui teve goleada por 6 a 1 sobre o Shrewsbury Town e vitória por 1 a 0 sobre o Grimsby Town, com força principalmente no jogo direto e nas transições rápidas. O problema é o contexto da temporada: o clube soma apenas 16 pontos em 30 partidas na liga nacional e convive com alto risco de rebaixamento.

Como chega o Liverpool para o confronto?

Do lado do Liverpool, o jogo é tratado como chance de resposta imediata após o tropeço na liga. A equipe de Arne Slot aparece em 6º colocado na Premier League, com 48 pontos, e na FA Cup avançou com 4 a 1 sobre o Barnsley e 3 a 0 sobre o Brighton.

A atenção fica para o departamento médico, já que a prévia cita uma lista extensa de desfalques: Conor Bradley, Endo, Giovanni Leoni, Bajcetic e Isak, todos fora por lesão. Wirtz ainda é dúvida.

Onde assistir Wolverhampton x Liverpool ao vivo pela Copa da Inglaterra?

A partida terá transmissão no Disney+.

Que horas é o jogo Wolverhampton x Liverpool hoje?

O duelo acontece nesta sexta feira, 6, às 17h (de Brasília).

Prováveis escalações

Wolverhampton (Técnico: Rob Edwards)
José Sá; Doherty, Santi Bueno e Krejci; Tchatchoua, João Gomes, André, Angel Gomes e Wolfe; Mané e Armstrong.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Frimpong, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Gakpo; Ekitike.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Qual é a música da Copa do Mundo 2026? Relembre as que marcaram

Copa do Mundo 2026 terá três mascotes; conheça e entenda os nomes

Copa do Mundo 2026: quem vai cantar na cerimônia de abertura? Veja o que se sabe

F1 2026 na Globo: veja quais GPs vão passar na TV aberta

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 10 horas

Negócios

Miojo proteico? Esta paraibana fatura R$ 30 milhões com macarrão instantâneo saudável

Um conteúdo Bússola

Liderança: por que executivos resistem a mudanças?

Mercados

EMS compra Medley da Sanofi e reforça aposta no mercado de genéricos