Champions League: oitavas de final são definidas; veja confrontos

Uefa sorteia duelos das oitavas e confirma novo confronto entre Manchester City e Real Madrid

Champions League: confira próximos jogos da temporada (EFE)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 09h08.

A Uefa realizou nesta sexta-feira, 27, o sorteio das oitavas de final da Champions League. A entidade também definiu o chaveamento das quartas de final e das semifinais.

O confronto entre Manchester City e Real Madrid voltará a acontecer. As equipes já se enfrentaram 15 vezes na competição, com cinco vitórias para cada lado e cinco empates.

Nas últimas quatro temporadas, os clubes duelaram no mata-mata, com três classificações do time espanhol e uma do inglês. Na atual edição, o City venceu por 2 a 1 na primeira fase.

Confira os duelos das oitavas:

  • Paris Saint-Germain x Chelsea
  • Galatasaray x Liverpool
  • Manchester City x Real Madrid
  • Atalanta x Bayern de Munique
  • Newcastle x Barcelona
  • Atlético de Madrid x Tottenham
  • Bodo/Glimt x Sporting
  • Bayer Leverkusen x Arsenal

Datas e local da final

Uma nova regra estabelece que os oito melhores times da fase de liga decidem em casa nos mata-matas. São eles: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Caso um dos cabeças de chave seja eliminado, o time responsável pela eliminação assume o direito de decidir como mandante.

As oitavas serão disputadas entre 10 e 18 de março. As quartas ocorrem de 7 a 15 de abril. As semifinais estão marcadas para o período entre 26 de abril e 6 de maio. A final será em 30 de maio.

A decisão da temporada 2025/26 será realizada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria. O estádio foi inaugurado em 2019 e recebeu a final da Liga Europa de 2023, além de jogos da Eurocopa de 2020 e da Supercopa da Europa de 2020.

