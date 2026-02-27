Champions League: oitavas de final são definidas; veja confrontos

A Uefa realizou nesta sexta-feira, 27, o sorteio das oitavas de final da Champions League. A entidade também definiu o chaveamento das quartas de final e das semifinais.

O confronto entre Manchester City e Real Madrid voltará a acontecer. As equipes já se enfrentaram 15 vezes na competição, com cinco vitórias para cada lado e cinco empates.

Nas últimas quatro temporadas, os clubes duelaram no mata-mata, com três classificações do time espanhol e uma do inglês. Na atual edição, o City venceu por 2 a 1 na primeira fase.

Confira os duelos das oitavas:

Paris Saint-Germain x Chelsea

Galatasaray x Liverpool

Manchester City x Real Madrid

Atalanta x Bayern de Munique

Newcastle x Barcelona

Atlético de Madrid x Tottenham

Bodo/Glimt x Sporting

Bayer Leverkusen x Arsenal

Datas e local da final

Uma nova regra estabelece que os oito melhores times da fase de liga decidem em casa nos mata-matas. São eles: Arsenal, Bayern de Munique, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting e Manchester City.

Caso um dos cabeças de chave seja eliminado, o time responsável pela eliminação assume o direito de decidir como mandante.

As oitavas serão disputadas entre 10 e 18 de março. As quartas ocorrem de 7 a 15 de abril. As semifinais estão marcadas para o período entre 26 de abril e 6 de maio. A final será em 30 de maio.

A decisão da temporada 2025/26 será realizada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria. O estádio foi inaugurado em 2019 e recebeu a final da Liga Europa de 2023, além de jogos da Eurocopa de 2020 e da Supercopa da Europa de 2020.